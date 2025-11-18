Forschungsleiter des Bergmannstrost gehört zu den weltweit meistzitierten Wissenschaftlern

Halle (Saale), 18.11.2025, PD Dr. Dr. Jörg Eschweiler, Forschungsleiter im BG Klinikum Bergmannstrost Halle, gehört zu den 2 % der weltweit meistzitierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Das renommierte Ranking „Top 2 % of the World’s Most Cited Scientists“ wird jährlich vom Wissenschaftsverlag Elsevier in Kooperation mit der Stanford University veröffentlicht und basiert auf einem umfassenden Analyse-Modell. Bewertet wird unter anderem, wie häufig ein Wissenschaftler von anderen Autoren zitiert wird und welchen Anteil er an der Entstehung eines Papers hat, was mit der Autorenreihenfolge angezeigt wird.<https://stepbystepzumdrmed.de/autoreihenfolge-eine-rangordnung-fuer-sich/> Ziel des globalen Rankings ist es, die nachhaltige wissenschaftliche Wirkung und die internationale Sichtbarkeit der Forschenden transparent abzubilden. Es würdigt Forschende, deren Arbeiten in besonderem Maße Einfluss auf die internationale Wissenschaftslandschaft haben.

Jörg Eschweiler ist promovierter und habilitierter Medizinischer Physiker und Ingenieur für Biomedizintechnik. Seit Dezember 2023 leitet er den Bereich Forschung im BG Klinikum Bergmannstrost Halle sowie seit Februar 2024 den Innovationhub Muskuloskelettale Chirurgie Halle – in enger Kooperation mit der Universitätsmedizin Halle. Sein wissenschaftlicher Fokus umfasst die experimentelle Orthopädie und Unfallchirurgie, Biomechanik und Medizintechnik. Zu seinen letzten Veröffentlichungen gehört beispielsweise ein Beitrag zu so genannten Digital Twins in der orthopädisch-unfallchirurgischen Behandlung.

Jörg Eschweiler gehört bereits zum dritten Mal zu den TOP 2% der Wissenschaftler weltweit. Mit der erneuten Platzierung unterstreicht das BG Klinikum Bergmannstrost Halle seine Forschungs- und Innovationskompetenz im Bereich der muskuloskelettalen Medizin.