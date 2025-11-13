Franchise-Nehmer Mike Kraft investiert in McDonald’s Angersdorf – Nachhaltigkeit im Fokus

McDonald’s Angersdorf setzt ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit: Franchise-Nehmer Mike Kraft investiert in den Standort und lässt von der Firma EWE Servicepartner GmbH eine moderne Photovoltaikanlage auf dem Dach des Restaurants installieren. Mit dieser Maßnahme wird ein wichtiger Schritt in Richtung umweltfreundlicher Energieversorgung und CO₂-Reduktion gemacht.

Die neue PV-Anlage umfasst 68 Module mit einer Gesamtleistung von 30,6 kWp. Der erzeugte Strom wird vollständig für den Eigenverbrauch genutzt, wodurch das Restaurant seinen ökologischen Fußabdruck deutlich reduziert und gleichzeitig die Betriebskosten langfristig senkt.

„Wir möchten nicht nur unseren Gästen ein großartiges Erlebnis bieten, sondern auch Verantwortung für die Umwelt übernehmen“, erklärt Mike Kraft. „Die PV-Anlage ermöglicht es uns, einen Teil unseres Energiebedarfs aus erneuerbaren Quellen zu decken und so aktiv zum Klimaschutz beizutragen.“

Die Installation der Photovoltaikanlage ist Teil einer umfassenden Investition in den Standort Angersdorf. Neben der nachhaltigen Energiegewinnung profitieren Gäste weiterhin von dem gewohnten Service und modernen Ambiente, das McDonald’s auszeichnet.

Mit diesem Projekt unterstreicht McDonald’s Deutschland seine Strategie, Nachhaltigkeit in den Restaurants voranzutreiben und innovative Lösungen für eine grünere Zukunft umzusetzen.