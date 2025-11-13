Du bist Halle

TINA bekommt keine Fahrkartenautomaten: nur zwei Verkäufe pro Stunde über alle Automaten im Stadtgebiet

von · 13. November 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

2 Antworten

  1. Daniel M. sagt:
    13. November 2025 um 13:12 Uhr

    Wer das glaubt….
    Wie kommt man zu solch einer schwachsinnigen Aussage? Gut, Sonntag früh 3 Uhr kann das zutreffend sein. Aber sonst ist das nicht vorstellbar oder gar möglich.

    Antworten
  2. 10010110 sagt:
    13. November 2025 um 13:19 Uhr

    Allein die Anschaffung der neuen Automaten würde 1,5 Millionen Euro kosten. Zudem fallen im Jahr bis zu 300.000 Euro Betriebskosten an, unter anderem für Reinigung, Wartung und Geldleerung.

    Dafür wird die Verantwortung immer mehr auf die Kunden abgewälzt. Man erwartet, dass sie auf eigene Kosten kompatible digitale Endgeräte erwerben und unterhalten, man bietet immer weniger Service und wenn mal was falsch läuft, ist der Endkunde schuld, nicht das Unternehmen. Und dann zahlt der Endkunde noch mit seinen Daten, durch die er ausspioniert und durchanalysiert wird, weil nichts mehr ohne Registrierung läuft.

    Es ist kein Wunder, dass kaum noch jemand normale Fahrkarten kauft, wenn man von vorn bis hinten dazu gedrängt wird, alles digital zu machen, und die klassischen Verkaufswege aktiv vernachlässigt werden, so dass es umständlicher und unangenehmer wird, auf diese Art zu verkehren. Und es ist die klassische Salamitaktik, wie ich sie schon vor Jahren vorausgesagt habe: am Anfang wird jede neuerung als „Ergänzung“ bzw. „Erweiterung“ des Angebots hochgejubelt, aber am Ende läuft es darauf hinaus, dass Angebote eingestampft und die Vielfalt immer geringer wird.

    Schöne neue Welt. 🙄

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert