TINA bekommt keine Fahrkartenautomaten: nur zwei Verkäufe pro Stunde über alle Automaten im Stadtgebiet

Sein Ticket über Fahrkartenautomaten ziehen, das wird angesichts der Digitalisierung immer seltener. Nach Angaben von HAVAG-Vorstand Vinzenz Schwarz habe man pro Stunde noch gerade einmal zwei Verkäufe pro Stunde – und das über alle Automaten im Stadtgebiet hinweg.

Aus diesem Grund werde man in die neuen TINA-Straßenbahnen auch keine Automaten einbauen. Dadurch steht dort mehr Platz für Fahrgäste zur Verfügung. Wer noch Papiertickets benötigt, kann diese weiterhin in den Service-Centern und beauftragten Agenturen erhalten. Laut Schwarz werden die rund 30 stationären Automaten noch mindestens fünf Jahre erhalten bleiben.

Allein die Anschaffung der neuen Automaten würde 1,5 Millionen Euro kosten. Zudem fallen im Jahr bis zu 300.000 Euro Betriebskosten an, unter anderem für Reinigung, Wartung und Geldleerung.