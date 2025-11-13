TINA bekommt keine Fahrkartenautomaten: nur zwei Verkäufe pro Stunde über alle Automaten im Stadtgebiet
Sein Ticket über Fahrkartenautomaten ziehen, das wird angesichts der Digitalisierung immer seltener. Nach Angaben von HAVAG-Vorstand Vinzenz Schwarz habe man pro Stunde noch gerade einmal zwei Verkäufe pro Stunde – und das über alle Automaten im Stadtgebiet hinweg.
Aus diesem Grund werde man in die neuen TINA-Straßenbahnen auch keine Automaten einbauen. Dadurch steht dort mehr Platz für Fahrgäste zur Verfügung. Wer noch Papiertickets benötigt, kann diese weiterhin in den Service-Centern und beauftragten Agenturen erhalten. Laut Schwarz werden die rund 30 stationären Automaten noch mindestens fünf Jahre erhalten bleiben.
Allein die Anschaffung der neuen Automaten würde 1,5 Millionen Euro kosten. Zudem fallen im Jahr bis zu 300.000 Euro Betriebskosten an, unter anderem für Reinigung, Wartung und Geldleerung.
Wer das glaubt….
Wie kommt man zu solch einer schwachsinnigen Aussage? Gut, Sonntag früh 3 Uhr kann das zutreffend sein. Aber sonst ist das nicht vorstellbar oder gar möglich.
Dafür wird die Verantwortung immer mehr auf die Kunden abgewälzt. Man erwartet, dass sie auf eigene Kosten kompatible digitale Endgeräte erwerben und unterhalten, man bietet immer weniger Service und wenn mal was falsch läuft, ist der Endkunde schuld, nicht das Unternehmen. Und dann zahlt der Endkunde noch mit seinen Daten, durch die er ausspioniert und durchanalysiert wird, weil nichts mehr ohne Registrierung läuft.
Es ist kein Wunder, dass kaum noch jemand normale Fahrkarten kauft, wenn man von vorn bis hinten dazu gedrängt wird, alles digital zu machen, und die klassischen Verkaufswege aktiv vernachlässigt werden, so dass es umständlicher und unangenehmer wird, auf diese Art zu verkehren. Und es ist die klassische Salamitaktik, wie ich sie schon vor Jahren vorausgesagt habe: am Anfang wird jede neuerung als „Ergänzung“ bzw. „Erweiterung“ des Angebots hochgejubelt, aber am Ende läuft es darauf hinaus, dass Angebote eingestampft und die Vielfalt immer geringer wird.
Schöne neue Welt. 🙄