Du bist Halle

Friesen-Grundschule zieht in die Schimmelstraße – bisheriges Gebäude kommt zum Genscher-Gymnasium

von · 5. November 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert