Geldbörse einer Seniorin im Supermarkt in Trotha geklaut

Am Mittwoch, 10.12.2025 kam es zwischen 11:00 Uhr und 11:15 Uhr zu einem Diebstahl in einer Netto-Filiale in der Mötzlicher Straße. Der 88-jährigen Kundin wurde während des Einkaufs die Geldbörse entwendet. Die Frau bemerkte den Diebstahl erst später. In der Geldbörse befanden sich neben persönlichen Gegenständen auch 50 Euro Bargeld. Von der unbekannten Täterschaft fehlt bislang jede Spur. Die Polizei Halle (Saale) hat die Ermittlungen aufgenommen.

