Saalesparkasse kündigt erste 500 Konten, weil Zustimmung zu neuen Bedingungen/Preisen fehlt – weitere könnten folgen

Die Saalesparkasse kündigt in einem ersten Schritt rund 500 Konten. Betroffen sind insbesondere von Kundinnen und Kunden, die bereits seit 2022 keine Zustimmung zu AGB-Änderungen erteilt haben. Die im Dezember zugestellten Kündigungen treten zum Ende Februar 2026 in Kraft.

Nach umfassenden Informationskampagnen und zwei schriftlichen Erinnerungsrunden werden in Kürze die Kündigungsschreiben verschicken. Und weitere könnten folgen, denn von den Kündigungen betroffen sie mittelfristig alle Kundinnen und Kunden, die den aktualisierten Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sowie den Preisänderungen, die am 1. Oktober 2025 in Kraft traten, bislang nicht zugestimmt haben. Die Betroffenen wurden mehrfach über die bevorstehenden Änderungen informiert, auf die Notwendigkeit der Zustimmung hingewiesen und über die möglichen Konsequenzen aufgeklärt.

Die Umsetzung dieser Maßnahme erfolgt dabei nicht freiwillig, sondern ist gesetzlich vorgeschrieben, betont die Saalesparkasse: Das heißt, dass Banken bei Änderungen ihrer AGB – insbesondere bei Anpassungen der ÜberweisungsModalitäten wie der Einführung von Echtzeitüberweisungen – die aktive Zustimmung ihrer Kundinnen und Kunden einholen müssen. Um die notwendige Rechtssicherheit im Zahlungsverkehr zu gewährleisten, benötigt die Saalesparkasse diese ausdrückliche Einwilligung. Eine Kündigung des Kontos erfolgt dabei nur als letzte Konsequenz, wenn alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind.

Man bedauere diese Maßnahme ausdrücklich. Ziel ist es, die verbleibenden Kunden, die bislang noch nicht zugestimmt haben, zur Annahme der neuen Bedingungen zu bewegen und so eine reibungslose Fortsetzung der Geschäftsbeziehung sicherzustellen.

Kundinnen und Kunden, die eine Kündigung erhalten, hätten aber weiterhin die Möglichkeit, diese abzuwenden. Stimmen sie den neuen Bedingungen und den Preisänderungen bis Ende Februar zu, wird die Kündigung nicht vollzogen und das Konto kann wie gewohnt weitergeführt werden. Die Saalesparkasse zeigt sich hier flexibel und entgegenkommend, um langjährige Kundenbeziehungen zu erhalten.

Nach acht Jahren Preisstabilität wurden die Girokonto-Entgelte in diesem Jahr erstmals seit 2017 moderat angepasst. Auch mit den zum 1. Oktober 2025 eingeführten Preisen bleibt die Saalesparkasse absolut und unangetastet wettbewerbsfähig – nicht zuletzt aufgrund ihres umfangreichen Service- und Beratungsangebots, das im regionalen Finanzsektor zu den stärksten zählt.

Ein wesentlicher Vorteil der Saalesparkasse ist ihre klare Service- und Qualitätsorientierung: Kundinnen und Kunden erhalten kompetente und individuelle Beratung durch qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Region und die Bedürfnisse der Menschen vor Ort kennen. Während viele Wettbewerber Filialstrukturen reduzieren oder persönliche Beratung nur noch eingeschränkt anbieten, hält die Saalesparkasse bewusst an einem engmaschigen Netz an Beratungs- und Serviceeinheiten fest.

Dieses Netz wird nicht nur erhalten, sondern gezielt weiter ausgebaut, um kurze Wege, persönliche Ansprechpartner und einen verlässlichen Zugang zu Finanzdienstleistungen sicherzustellen. Die regionale Präsenz und die unmittelbare Erreichbarkeit von Fachleuten schaffen einen Mehrwert, der sich deutlich vom Angebot überregionaler Direktbanken oder stark verschlankter Filialbanken abhebt.

Die Digitalisierung des Bankgeschäfts erfordert zudem eine fortlaufende Anpassung der AGB, um den neuesten rechtlichen und technischen Entwicklungen gerecht zu werden. Kundinnen und Kunden profitieren dabei von einem hohen Maß an Sicherheit, einer benutzerfreundlichen digitalen Infrastruktur und erweiterten Serviceoptionen, so das Kreditinstitut.

Parallel dazu wurden die Kontomodelle für Privat- und Firmenkunden umfassend modernisiert. Ziel war es, die Angebote an die aktuellen Anforderungen und Nutzungsgewohnheiten anzupassen. Die neuen Modelle sind transparent gestaltet, bieten klare Leistungsstrukturen und ermöglichen Kundinnen und Kunden eine passgenaue Auswahl. Damit stellt die Saalesparkasse sicher, dass sich jedes Konto an den individuellen Bedürfnissen orientiert und ein zeitgemäßes, faires Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

Die zum 1. Oktober 2025 in Kraft getretenen Änderungen wurden den Bestandskundinnen und -kunden frühzeitig und umfassend kommuniziert. Sie fallen zeitlich mit notwendigen Anpassungen verschiedener Bedingungswerke im Überweisungsverkehr zusammen – unter anderem im Zusammenhang mit neuen regulatorischen Vorgaben auf EU-Ebene und der verpflichtenden Umsetzung von Echtzeitüberweisungen. Für Neukundinnen und -kunden gelten die neuen Bedingungen bereits seit dem 15. April 2025.