Du bist Halle

0,3% weniger Erwerbstätige in Sachsen-Anhalt als vor einem Jahr

von · 11. Dezember 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert