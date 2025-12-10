Abschluss-Beratungen zum Haushalt: Finanzausschuss lehnt Grundsteuer-Erhöhung und Betreibskostenbeteiligung für Sportvereine ab

Derzeit läuft die Abschlussberatung zum Haushalt im Finanzausschuss. Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt beteiligt sich nun doch an der Sitzung. Zunächst hatte es Kritik gegeben, weil Vogt zeitgleich Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt ausschenken wollte.

Erste Beschlüsse wurden getroffen. Mit 6 Nein und 5 Enthaltungen war der Finanzausschuss gegen eine Erhöhung der Grundsteuer A von 250 auf 600 Prozent. Diese Entscheidung dürfte noch für Diskussionen sorgen, weil diese Maßnahme im Haushaltskonsolidierungskonzeot enthalten ist.

Abgelehnt wurde zudem eine Betriebskostenbeteiligung für Sportvereine mit 1 Nein (Philipp Pieloth / SPD) und 10 Enthaltungen.

Auch eine Erhöhung der Vergnügungssteuer auf Spielautomaten wurde mehrheitlich abgelehnt, ebenso eine Streichung der Vergnügungssteuer für Tanzclubs.

Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt hat im Vorfeld um Zustimmung geworben und an die Stadträte appelliert, was andernfalls nicht mehr möglich wäre. Ohne Haushaltsgenehmigung könnte die Stadt keine neuen investiven Maßnahmen durchführen. Das würde neben Riebeckplatz und Marktplatz auch Digitalisierungsprojekte in der Stadtverwaltung treffen, ebenso die geplanten Neubauten für die Freiwilligen Feuerwehren Diemitz und Nietleben, freiwillige Leistungen könnte man nicht mehr auszahlen.

Ulrike Wünscher (CDU) mahnte an, dass eine Analyse aller Sozialausgaben nötig ist, was davon Pflicht ist, und was freiwillig. “Es kann doch nicht sein, dass wir diese Stadt erledigen, weil wir überbordende Sozialausgaben haben”, so Wünscher. Beispielhaft nannte sie die Erhöhung bei HzE-Leistungen um 27 Millionen Euro.

Über weitere Entscheidungen wird später berichtet.