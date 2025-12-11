Ladendieb an der Magistrale gestellt – er hat lautstark protestiert

Am 11.12.2025, gegen 09:30 Uhr, entwendete ein 49-jähriger Tatverdächtiger in einer Supermarktfiliale im Bereich An der Magistrale Lebensmittel und passierte den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Ein Ladendetektiv hielt den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei an. Dabei kam es zu lautstarken Protesten seitens des Mannes. Verletzt wurde niemand. Gegen den 49-Jährigen wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt. Der Tatverdächtige erhielt Hausverbot in der betreffenden Filiale.

