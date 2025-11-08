Gemischtes Direktoren-Doppel: Michael Viebig, Leiter der Gedenkstätte ROTER OCHSE, führt am Mittwoch in den Franckeschen Stiftungen

Seit 2021 lädt das Museumsnetzwerk Halle zu einer besonderen Begegnungsreihe ein: Beim »Gemischten Direktoren-Doppel« übernehmen die Direktor:innen der beteiligten Museen jeweils die Führung in einem anderen Haus des Netzwerks. Im Losverfahren begegnen sich in Hin- und Rückrunde dabei wechselnde Tandems – das Programm bestimmt der jeweils gastgebende Direktor oder die Direktorin.

Für das Jahr 2025 fiel das Los auf ein spannendes Duo: die Franckeschen Stiftungen und die Gedenkstätte ROTER OCHSE. Die Hinrunde fand im Mai 2025 in der Gedenkstätte statt. Dort führten Prof. Dr. Thomas Müller-Bahlke und Michael Viebig gemeinsam durch die Ausstellung. Auch für die Rückrunde bleiben beide ein Team: Michael Viebig, Leiter der Gedenkstätte ROTER OCHSE, führt am 12. November 2025 ab 18 Uhr gemeinsam mit Prof. Dr. Thomas Müller-Bahlke, bis August 2025 Direktor der Franckeschen Stiftungen, durch das Historische Waisenhaus. Das Publikum darf sich auf einen lebendigen Dialog der beiden Direktoren, überraschende Perspektiven und einen exklusiven Blick hinter die Kulissen freuen.

Der Eintritt ist frei. Treffpunkt: Franckeplatz 1, Historisches Waisenhaus (Haus 1)