Begleiter von rechter Streamerin schlägt auf Grünen Landtagsabgeordneten ein

Zu einem Zwischenfall kam es am Samstagvormittag am Rande der Demonstration gegen die rechte Buchmesse in der Halle-Messe. Dort wurde der Landtagsabgeordnete Sebastian Striegel (Bündnis 90 / Die Grünen) angegriffen. „Er wurde gestoßen“, sagte Polizeisprecher Michael Ripke. Er erhielt einen gezielten Faustschlag gegen den Brustkorb. Striegel sei bei dem Zwischenfall nicht verletzt worden. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

Bei dem Tatverdächtigen soll es sich nach Informationen von dubisthalle.de um einen Begleiter einer rechten Streamerin handeln, die dort Videos für ihren Social Media Account aufgenommen hat.