Halle verbeamtet 18 Mitarbeiter, darunter 14 für die Feuerwehr
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Halle (Saale) haben im Stadtmuseum Halle jetzt ihre Ernennungsurkunden als Beamte beziehungsweise für ihre Beförderung erhalten. Darüber informiert die Stadtverwaltung.
Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt überreichte im festlichen Rahmen die Urkunden. Befördert werden vier Beamte des allgemeinen Verwaltungsdienstes sowie 14 des feuerwehrtechnischen Dienstes der Stadt Halle (Saale).
Foto Stadt Halle / Thomas Ziegler
Die Verbeamtung der Feuerwehrmänner ist in Ordnung, die Verbeamtung der vier Verwaltungsmitarbeiterinnen nicht. Gerade in Zeiten extrem leerer Kassen sollte es keine Verbeamtung von Verwaltungsmitarbeitern geben. Eine Verwaltung kommt auch ohne Beamter aus, denn die machen oftmals nur Dienst nach Vorschrift.
„Dienst nach Vorschrift“ was ein menschenverachtendes Konzept!
Feuerwehrleute halten sich zum Glück auch meist an die Vorschrift. Als Beamte müssen sie sogar „Dienst nach Vorschrift“ machen. Im Gegensatz zur Privatwirtschaft, wo gern mal „ein Auge zugedrückt“ wird, führen Verstöße bei Beamten sehr schnell zu Disziplinarmaßnahmen und es kann empfindlich bestraftt werden, wenn man sein Amt missbraucht.
Denk mal drüber nach!
Haben Sie doch Erbarmen, er ist FDP-Mitglied. Schwierige Sache…
Natürlich machen die „Dienst nach Vorschrift“! Bestimmte (hoheitliche) Aufgaben dürfen nur von Beamten erledigt werden. Warum ist für dich eigentlich die Verbeamtung von Feuerwehrleuten in Ordnung? Hast du eine Ahnung über die Hintergründe? Wäre schön, wenn du dich äußern würdest. Aber ich fürchte….
Wie viele Personen aus den anderen öffentlichen Bereichen würden verbeamtet? Das geht aus der Überschrift nicht klar hervor.
Dann lies nicht nur die Überschrift, sondern auch den Text. Dann bist du vollumfänglich informiert 🙂
… wieder die Futterneider unterwegs hier…! Lasst euch eure Vorurteile bloß nicht durch Tatsachen versauen. Ich wünsche mir von Herzen, dass endlich mal alle Nicht-Beamten streiken gehen. Mal sehen, ob ihr Klugschwätzer dann mit dem zufrieden seid, was die wenigen zurückgeblieben Beamten, die dann nicht streiken dürfen, noch leisten können (weil hier haben sie ihr Grundrecht für nicht amtsangemessene Alimentation verkauft…).