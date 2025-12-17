Du bist Halle

Halle verbeamtet 18 Mitarbeiter, darunter 14 für die Feuerwehr

von · 17. Dezember 2025

8 Antworten

  1. PaulusHallenser sagt:
    17. Dezember 2025 um 14:26 Uhr

    Die Verbeamtung der Feuerwehrmänner ist in Ordnung, die Verbeamtung der vier Verwaltungsmitarbeiterinnen nicht. Gerade in Zeiten extrem leerer Kassen sollte es keine Verbeamtung von Verwaltungsmitarbeitern geben. Eine Verwaltung kommt auch ohne Beamter aus, denn die machen oftmals nur Dienst nach Vorschrift.

    • Pepe sagt:
      17. Dezember 2025 um 15:07 Uhr

      „Dienst nach Vorschrift“ was ein menschenverachtendes Konzept!

    • anwalt verwaltungsrecht sagt:
      17. Dezember 2025 um 15:07 Uhr

      Feuerwehrleute halten sich zum Glück auch meist an die Vorschrift. Als Beamte müssen sie sogar „Dienst nach Vorschrift“ machen. Im Gegensatz zur Privatwirtschaft, wo gern mal „ein Auge zugedrückt“ wird, führen Verstöße bei Beamten sehr schnell zu Disziplinarmaßnahmen und es kann empfindlich bestraftt werden, wenn man sein Amt missbraucht.

      Denk mal drüber nach!

    • Ach Pauli... sagt:
      17. Dezember 2025 um 17:55 Uhr

      Natürlich machen die „Dienst nach Vorschrift“! Bestimmte (hoheitliche) Aufgaben dürfen nur von Beamten erledigt werden. Warum ist für dich eigentlich die Verbeamtung von Feuerwehrleuten in Ordnung? Hast du eine Ahnung über die Hintergründe? Wäre schön, wenn du dich äußern würdest. Aber ich fürchte….

  2. Paul Neal Adair sagt:
    17. Dezember 2025 um 14:57 Uhr

    Wie viele Personen aus den anderen öffentlichen Bereichen würden verbeamtet? Das geht aus der Überschrift nicht klar hervor.

  3. Petra sagt:
    17. Dezember 2025 um 15:33 Uhr

    … wieder die Futterneider unterwegs hier…! Lasst euch eure Vorurteile bloß nicht durch Tatsachen versauen. Ich wünsche mir von Herzen, dass endlich mal alle Nicht-Beamten streiken gehen. Mal sehen, ob ihr Klugschwätzer dann mit dem zufrieden seid, was die wenigen zurückgeblieben Beamten, die dann nicht streiken dürfen, noch leisten können (weil hier haben sie ihr Grundrecht für nicht amtsangemessene Alimentation verkauft…).

