Halle verbeamtet 18 Mitarbeiter, darunter 14 für die Feuerwehr

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Halle (Saale) haben im Stadtmuseum Halle jetzt ihre Ernennungsurkunden als Beamte beziehungsweise für ihre Beförderung erhalten. Darüber informiert die Stadtverwaltung.

Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt überreichte im festlichen Rahmen die Urkunden. Befördert werden vier Beamte des allgemeinen Verwaltungsdienstes sowie 14 des feuerwehrtechnischen Dienstes der Stadt Halle (Saale).

Foto Stadt Halle / Thomas Ziegler