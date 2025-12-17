Star Park Express fährt ab Januar öfter als Ersatz für die OBS-Buslinie 351

Ab Donnerstag, 1. Januar 2026, übernimmt die Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG), ein Unternehmen der Stadtwerke Halle-Gruppe, die bisherigen Leistungen der Regionalverkehrslinie 351 zwischen dem Star Park und dem Hauptbahnhof.

Der Star Park Express, ein erfolgreiches Modellprojekt des Förderprogramms STADTLand+, blickt seit Einführung im Jahr 2022 auf eine hohe Akzeptanz bei den Fahrgästen zurück und verzeichnet kontinuierlich hohe Fahrgastzahlen.

Ab 1. Januar 2026 wird das Angebot erweitert: Die Linie X2 verbindet den Star Park direkt mit dem Hauptbahnhof (über An der Eselsmühle) und übernimmt die bisherigen Leistungen der Regionalverkehrslinie 351 zwischen Star Park und Hauptbahnhof. Besonderes berücksichtigt werden dabei die Verkehrszeiten zu Schichtbeginn und Schichtende im Star Park.

Zusätzlich bleibt die Regionalverkehrslinie 341 weiterhin im Abschnitt Büschdorf – Star Park (über Hohenthurm) im Einsatz. Ab dem 1. Januar 2026 erhält die Linie 341 zusätzliche Fahrten und verbessert damit die Anbindung des Star Parks.

Alle Fahrten des Star Park Express, Linie X1 und X2, bedienen zukünftig die Haltestelle „Isopan“ und „home24“.