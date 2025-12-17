Nach räuberischem Diebstahl in Supermarkt: Mann muss in Haft
Am Montag entwendete ein 18-jähriger Beschuldigter Waren aus einem Supermarkt im Bereich Torstraße in Halle (Saale) im Wert von 67€. Durch Mitarbeiter des Supermarktes konnte der Beschuldigte im Ausgangsbereich gestellt werden. Dem Festhalten versuchte sich der 18-Jährige durch Flucht und vorhalten eines Messers zu entziehen. Durch einen weiteren Zeugen konnte der Beschuldigte abermals im Ausgangsbereich gestellt und bis zum Eintreffen der hinzugezogenen Polizeibeamten festgehalten werden.
Der Beschuldigte wurde nach Eintreffen der Polizei vorläufig festgenommen und zur weiteren Durchführung kriminalpolizeilicher Maßnahmen zum Zentralen Polizeigewahrsam der Polizeiinspektion Halle (Saale) verbracht. Über die Staatsanwaltschaft Halle (Saale) wurden am gestrigen Tag beim zuständigen Amtsgericht Halle (Saale) ein Untersuchungshaftbefehl für den vorläufig festgenommenen Beschuldigten beantragt.
Durch den zuständigen Richter am Amtsgerichtes Halle wurde der Untersuchungshaftbefehl gegen den 18-jährigen Beschuldigten verkündet und anschließend durch die Polizei vollstreckt. Der 18-Jährige wurde nachfolgend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern derzeitig an.
Bei denen, die eh nix haben und am unteren Rand der Gesellschaft sind, geht das selbst bei solchem Kleinkram immer ganz schnell. Aber Leute, die schon viel haben und sich trotzdem wiederholt durch Gesetzesübertretungen einen Vorteil gegenüber rechtschaffenen Bürgern verschaffen, werden mit popeligen Bußgeldern konfrontiert, die sie überhaupt nicht jucken. 😡
Über Untersuchungshaft MUSS immer ganz schnell entschieden werden.
Für räuberischen Diebstahl bekommen aber auch deine Leute, die „viel haben“ nicht nur ein Bußgeld. Das ist sicher. Da kannst du auch noch sehr trampeln und „na ja aber trotzdem“ blöken.
U-Haft bei einem 18Jährigen geht nicht „ganz schnell“: Darüber hinaus gilt er immer noch als unschuldig. Weiterhin wissen wir nichts über die weiteren Umstände. Pauschalisierungen helfen dabei nicht weiter.