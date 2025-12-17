Du bist Halle

Nach räuberischem Diebstahl in Supermarkt: Mann muss in Haft

von · 17. Dezember 2025

3 Antworten

  1. 10010110 sagt:
    17. Dezember 2025 um 16:03 Uhr

    Bei denen, die eh nix haben und am unteren Rand der Gesellschaft sind, geht das selbst bei solchem Kleinkram immer ganz schnell. Aber Leute, die schon viel haben und sich trotzdem wiederholt durch Gesetzesübertretungen einen Vorteil gegenüber rechtschaffenen Bürgern verschaffen, werden mit popeligen Bußgeldern konfrontiert, die sie überhaupt nicht jucken. 😡

    • ach nulli sagt:
      17. Dezember 2025 um 17:13 Uhr

      Na? Wieder nur die Überschrift geschafft?

      Über Untersuchungshaft MUSS immer ganz schnell entschieden werden.
      Du denkst hoffentlich nicht, dass er schon verurteilt ist?! Gut, als jemand, der immer alles und jeden VORverurteilt…

      Für räuberischen Diebstahl bekommen aber auch deine Leute, die „viel haben“ nicht nur ein Bußgeld. Das ist sicher. Da kannst du auch noch sehr trampeln und „na ja aber trotzdem“ blöken.

    • Ach Nulli.... sagt:
      17. Dezember 2025 um 17:52 Uhr

      U-Haft bei einem 18Jährigen geht nicht „ganz schnell“: Darüber hinaus gilt er immer noch als unschuldig. Weiterhin wissen wir nichts über die weiteren Umstände. Pauschalisierungen helfen dabei nicht weiter.

