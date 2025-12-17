Nach räuberischem Diebstahl in Supermarkt: Mann muss in Haft

Am Montag entwendete ein 18-jähriger Beschuldigter Waren aus einem Supermarkt im Bereich Torstraße in Halle (Saale) im Wert von 67€. Durch Mitarbeiter des Supermarktes konnte der Beschuldigte im Ausgangsbereich gestellt werden. Dem Festhalten versuchte sich der 18-Jährige durch Flucht und vorhalten eines Messers zu entziehen. Durch einen weiteren Zeugen konnte der Beschuldigte abermals im Ausgangsbereich gestellt und bis zum Eintreffen der hinzugezogenen Polizeibeamten festgehalten werden.

Der Beschuldigte wurde nach Eintreffen der Polizei vorläufig festgenommen und zur weiteren Durchführung kriminalpolizeilicher Maßnahmen zum Zentralen Polizeigewahrsam der Polizeiinspektion Halle (Saale) verbracht. Über die Staatsanwaltschaft Halle (Saale) wurden am gestrigen Tag beim zuständigen Amtsgericht Halle (Saale) ein Untersuchungshaftbefehl für den vorläufig festgenommenen Beschuldigten beantragt.

Durch den zuständigen Richter am Amtsgerichtes Halle wurde der Untersuchungshaftbefehl gegen den 18-jährigen Beschuldigten verkündet und anschließend durch die Polizei vollstreckt. Der 18-Jährige wurde nachfolgend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern derzeitig an.