Du bist Halle

Herzgesundheit im Blick: Universitätsmedizin Halle lädt am Samstag zum 28. Halleschen Herz-Seminar

von · 26. November 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert