Keine HAVAG-Tickets ab Montag mehr über MOOVME-App – aber durch eine Änderung können weiterhin Tickets für Busse und Straßenbahnen in Halle (Saale) gekauft werden

von · 14. Dezember 2025

5 Antworten

  1. Laufrad sagt:
    14. Dezember 2025 um 12:49 Uhr

    Da hat die Havag in den letzten Wochen Panik verbreitet, alles nur heiße Luft – wie immer bei diesem Verein!
    Habe mich vor Wochen beim MDV kundig gemacht und die App läuft wie geschmiert. Die Havag eigene App Moovmix läuft Grotten, den Luftlinientarif habe ich nicht zum laufen gebracht. App inzwischen entsorgt!

    • Senior sagt:
      14. Dezember 2025 um 13:17 Uhr

      Ich bin bei Fairtiq, läuft. Und der Ticketverkaufgeht eben gleich über Paypal, wo uch dann eine Rechnung bekomme.hat aber eben die Einschränkung, daß ich darüber nur im MDV und VVO so fahren kann, aber mir reicht es.

      • 10010110 sagt:
        14. Dezember 2025 um 16:10 Uhr

        Immer schön der amerikanischen Datenkrake PayPal noch ein bisschen Geld in den Rachen werfen. Den globalen Finanzkonzernen geht’s ja so schlecht. 🙄

        • @Nulli sagt:
          14. Dezember 2025 um 21:21 Uhr

          Ganz schlimm mit den Daten. Keine Ahnung, was die damit machen, aber es ist einfach schlimm. Auf das bisschen Geld kommt es am Ende nicht an. Wenn es die nicht kreigen, dann ein anderer. Weg ist es allemal. Allerdings wie du nur vor dem Rechner hocken (der auch Daten sammelt), das wär kein Leben für mich. Da geh ich lieber raus. Tut mir leid, dass du das nicht mehr kannst.

          • 10010110 sagt:
            14. Dezember 2025 um 23:19 Uhr

            Man kann aber auch (noch) rausgehen, ohne dass jede Handlung registriert, analysiert, archiviert und weiterverkauft wird, um im Endeffekt dein Verhalten und deine Auffassung davon, was als selbstverständlich gilt, zu beeinflussen. Aber selig sind, die nicht merken wie sie manipuliert werden. 🙄

