Keine HAVAG-Tickets ab Montag mehr über MOOVME-App – aber durch eine Änderung können weiterhin Tickets für Busse und Straßenbahnen in Halle (Saale) gekauft werden
Zum 15. Dezember 2025 ändern sich die Vertragspartner in MOOVME. Die Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG) tritt aus der App aus. MOOVME-User können daher ab diesem Tag Tickets in MOOVME nicht mehr über den Ticket-Shop der HAVAG kaufen. Es kann einfach auf die anderen Ticket-Shops in der MOOVME-App ausgewichen werden.
Die Auswahl des Ticket-Shops erfolgt direkt nach der Installation beim ersten Öffnen der App. Kundinnen und Kunden, welche zu diesem Zeitpunkt die HAVAG als Ticket-Shop ausgewählt hatten, müssen bis zum 15.12.2025 einen anderen Vertragspartner wählen und können danach alle MOOVME-Funktionen wie gewohnt in vollem Umfang nutzen. Das beinhaltet das komplette Ticketsortiment für das gesamte MDV-Gebiet sowie den CheckIn und den Luftlinientarif in der Tarifzone 210. Eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Wechsel des Ticket-Shops gibt es unter https://www.moovme.de/ticketshop-havag/
Für alle Fahrgäste, die als Ticket-Shop entweder Busunternehmen im MDV, Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH (VMS) oder DB Regio AG ausgewählt haben, ändert sich durch den HAVAG-Austritt nichts. Auch Deutschland-Ticket Kund*innen in MOOVME können weiterhin ihr Ticket in der App abrufen, sofern sie vor dem 15.12.2025 in einen anderen Ticketshop wechseln. Bisherige HAVAG-Shop-Nutzer, die nicht selbst aktiv werden, müssen sich spätestens ab 23.12. neu in der App registrieren. Bestehende HAVAG-Konten werden bis zu diesem Zeitpunkt aus der App gelöscht. Alle Informationen zum Ticket-Shop-Wechsel und den Funktionen der App finden sich auf www.moovme.de
Erfolgreiche 5-Jahres-Bilanz für MOOVME
Seit 2020 erleichtert die MOOVME-App in Mitteldeutschland die Fahrt mit Bus und Bahn. Mit über 1 Million Downloads, mehr als 1,1 Millionen Nutzerinnen und Nutzern sowie 1,7 Millionen digital verkauften Tickets ist die gemeinsame Anwendung vieler Verkehrsunternehmen im Mitteldeutschen Verkehrsverbund (MDV) und des Verkehrsverbundes Mittelsachsen (VMS) eine der erfolgreichsten Nahverkehrs-Apps in Deutschland. Durch die überregionale Gültigkeit haben Nutzer*innen die Möglichkeit, Tickets im gesamten Verbundgebiet des MDV und VMS zu erwerben und profitieren dadurch auch von attraktiven Aktionen. So fahren Kund*innen im VMS-Gebiet am 14.12.2025 bei einer 2-auf-1-Aktion beispielsweise mit nur einem Ticket zu zweit durch den 3. Advent. Und MOOVME kann noch mehr: Der Ticketkauf funktioniert für alle Verbundtarife in ganz Sachsen. Verbindungsauskünfte für alle Bus, Tram und Nahverkehrszüge gibt MOOVME sogar deutschlandweit und ist damit eine prima Ergänzung zum Deutschlandticket.
In ihrem 5. Jahr sind Kundinnen und Kunden zufrieden mit den Anwendungen der Nahverkehrs-App. Bei einer Befragung im Frühjahr landete MOOVME in der Kategorie „ÖPNV-Betriebe“ bundesweit unter den Top 3 der bewerteten Apps. Die Platzierung basierte auf einer Online-Befragung des Marktforschungsinstituts ServiceValue. Darin wurden über 600 Apps aus 52 Branchen, darunter Finanzen, Shopping, Mobilität und viele mehr, hinsichtlich ihrer Kundenorientierung bewertet.
Da hat die Havag in den letzten Wochen Panik verbreitet, alles nur heiße Luft – wie immer bei diesem Verein!
Habe mich vor Wochen beim MDV kundig gemacht und die App läuft wie geschmiert. Die Havag eigene App Moovmix läuft Grotten, den Luftlinientarif habe ich nicht zum laufen gebracht. App inzwischen entsorgt!
Ich bin bei Fairtiq, läuft. Und der Ticketverkaufgeht eben gleich über Paypal, wo uch dann eine Rechnung bekomme.hat aber eben die Einschränkung, daß ich darüber nur im MDV und VVO so fahren kann, aber mir reicht es.
Immer schön der amerikanischen Datenkrake PayPal noch ein bisschen Geld in den Rachen werfen. Den globalen Finanzkonzernen geht’s ja so schlecht. 🙄
Ganz schlimm mit den Daten. Keine Ahnung, was die damit machen, aber es ist einfach schlimm. Auf das bisschen Geld kommt es am Ende nicht an. Wenn es die nicht kreigen, dann ein anderer. Weg ist es allemal. Allerdings wie du nur vor dem Rechner hocken (der auch Daten sammelt), das wär kein Leben für mich. Da geh ich lieber raus. Tut mir leid, dass du das nicht mehr kannst.
Man kann aber auch (noch) rausgehen, ohne dass jede Handlung registriert, analysiert, archiviert und weiterverkauft wird, um im Endeffekt dein Verhalten und deine Auffassung davon, was als selbstverständlich gilt, zu beeinflussen. Aber selig sind, die nicht merken wie sie manipuliert werden. 🙄