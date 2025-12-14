Keine HAVAG-Tickets ab Montag mehr über MOOVME-App – aber durch eine Änderung können weiterhin Tickets für Busse und Straßenbahnen in Halle (Saale) gekauft werden

Zum 15. Dezember 2025 ändern sich die Vertragspartner in MOOVME. Die Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG) tritt aus der App aus. MOOVME-User können daher ab diesem Tag Tickets in MOOVME nicht mehr über den Ticket-Shop der HAVAG kaufen. Es kann einfach auf die anderen Ticket-Shops in der MOOVME-App ausgewichen werden.

Die Auswahl des Ticket-Shops erfolgt direkt nach der Installation beim ersten Öffnen der App. Kundinnen und Kunden, welche zu diesem Zeitpunkt die HAVAG als Ticket-Shop ausgewählt hatten, müssen bis zum 15.12.2025 einen anderen Vertragspartner wählen und können danach alle MOOVME-Funktionen wie gewohnt in vollem Umfang nutzen. Das beinhaltet das komplette Ticketsortiment für das gesamte MDV-Gebiet sowie den CheckIn und den Luftlinientarif in der Tarifzone 210. Eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Wechsel des Ticket-Shops gibt es unter https://www.moovme.de/ticketshop-havag/

Für alle Fahrgäste, die als Ticket-Shop entweder Busunternehmen im MDV, Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH (VMS) oder DB Regio AG ausgewählt haben, ändert sich durch den HAVAG-Austritt nichts. Auch Deutschland-Ticket Kund*innen in MOOVME können weiterhin ihr Ticket in der App abrufen, sofern sie vor dem 15.12.2025 in einen anderen Ticketshop wechseln. Bisherige HAVAG-Shop-Nutzer, die nicht selbst aktiv werden, müssen sich spätestens ab 23.12. neu in der App registrieren. Bestehende HAVAG-Konten werden bis zu diesem Zeitpunkt aus der App gelöscht. Alle Informationen zum Ticket-Shop-Wechsel und den Funktionen der App finden sich auf www.moovme.de

Erfolgreiche 5-Jahres-Bilanz für MOOVME



Seit 2020 erleichtert die MOOVME-App in Mitteldeutschland die Fahrt mit Bus und Bahn. Mit über 1 Million Downloads, mehr als 1,1 Millionen Nutzerinnen und Nutzern sowie 1,7 Millionen digital verkauften Tickets ist die gemeinsame Anwendung vieler Verkehrsunternehmen im Mitteldeutschen Verkehrsverbund (MDV) und des Verkehrsverbundes Mittelsachsen (VMS) eine der erfolgreichsten Nahverkehrs-Apps in Deutschland. Durch die überregionale Gültigkeit haben Nutzer*innen die Möglichkeit, Tickets im gesamten Verbundgebiet des MDV und VMS zu erwerben und profitieren dadurch auch von attraktiven Aktionen. So fahren Kund*innen im VMS-Gebiet am 14.12.2025 bei einer 2-auf-1-Aktion beispielsweise mit nur einem Ticket zu zweit durch den 3. Advent. Und MOOVME kann noch mehr: Der Ticketkauf funktioniert für alle Verbundtarife in ganz Sachsen. Verbindungsauskünfte für alle Bus, Tram und Nahverkehrszüge gibt MOOVME sogar deutschlandweit und ist damit eine prima Ergänzung zum Deutschlandticket.



In ihrem 5. Jahr sind Kundinnen und Kunden zufrieden mit den Anwendungen der Nahverkehrs-App. Bei einer Befragung im Frühjahr landete MOOVME in der Kategorie „ÖPNV-Betriebe“ bundesweit unter den Top 3 der bewerteten Apps. Die Platzierung basierte auf einer Online-Befragung des Marktforschungsinstituts ServiceValue. Darin wurden über 600 Apps aus 52 Branchen, darunter Finanzen, Shopping, Mobilität und viele mehr, hinsichtlich ihrer Kundenorientierung bewertet.