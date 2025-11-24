Informationstag zum Herzinfarkt im Elisabeth-Krankenhaus am Mittwoch

Auf Initiative des Landes Sachsen-Anhalt, der Deutschen Herzstiftung und weiterer Partner finden noch bis zum 30. November 2025 die bundesweiten Herzwochen statt. Unter dem diesjährigen Motto „Gesunde Gefäße – gesundes Herz: Den Herzinfarkt vermeiden“ lädt die Medizinische Klinik II (Kardiologie) des Krankenhauses St. Elisabeth und St. Barbara Halle (Saale) am 26. November zu einem Informationstag ein.

Am Mittwoch, dem 26. November 2025 von 15.00 bis 17.00 Uhr, erhalten interessierte Besucher im Elisabethsaal des Krankenhauses, Mauerstraße 5 in Halle (Saale) umfangreiche Informationen zum Thema.

Das Programm:

Begrüßung und Einleitung in das Thema „Herzinfarkt“ und Brustschmerzambulanz (Chest Pain Unit)

Herzinfarkt und seine Ursachen

Herzinfarkt und seine verschiedenen Formen

Herzinfarkt im Ultraschall

Herzinfarkt – stumm oder immer laut?

Die Veranstaltung ist kostenfrei.