Elisabeth-Krankenhaus-Chefarzt Dr. Sven Seeger auch 2026 in FOCUS Ärzteliste

Dr. med. Sven Seeger, Chefarzt der Klinik für Geburtshilfe am Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara Halle (Saale), wird zum zwölften Mal in Folge in der FOCUS Sonderausgabe „Deutschlands TopÄrzte“ empfohlen. Ausgezeichnet wird er für herausragende Kompetenz in den Schwerpunkten Risikogeburt und Pränataldiagnostik.

Ein unabhängiges Recherche-Institut ermittelt jedes Jahr im Auftrag von FOCUS Deutschlands Top-Ärzte. Grundlage der Bewertung ist eine umfassende Umfrage unter Chef- und Oberärzten, Klinikdirektoren und niedergelassenen Ärzten. Zusätzlich werden Einschätzungen von Patienten und Selbsthilfegruppen berücksichtigt sowie die wichtigsten Foren und Bewertungsportale ausgewertet.

Mit Blick auf die erneute Auszeichnung verweist Dr. Sven Seeger auf das Team der Klinik: „Es freut mich, dass meine Arbeit bereits seit 12 Jahren eine solche Anerkennung findet. Es ist mir aber auch jedes Jahr ein Bedürfnis, zum Ausdruck zu bringen, dass es eine Teamleistung aller Ärztinnen und Ärzte, Hebammen und Pflegenden ist, die dahintersteht. Im Interesse von Mutter und Kind auf Augenhöhe und miteinander abgestimmt zusammenzuarbeiten – genau das führt zu der außergewöhnlich guten Qualität unseres Perinatalzentrums. Mein Dank gilt insbesondere den Frauen und den Familien, die sich meinem Team und mir in den letzten Jahren anvertraut haben. Ich danke aber auch den Fach- und Patientenverbänden sowie den Kolleginnen und Kollegen, die gegenüber dem Magazin Focus erneut eine Empfehlung ausgesprochen haben.“

Krankenhausgeschäftsführer Jan Jakobitz verweist auf die wichtige Entscheidungshilfe, welche die unabhängige Auswertung durch das Nachrichtenmagazin für werdende Mütter, ihre Partner und Familien gibt: „Ich gratuliere Herrn Dr. Seeger sehr herzlich. Dass der Chefarzt von Sachsen-Anhalts größter Geburtsklinik eine so kontinuierliche Auszeichnung und bundesweite Erwähnung erfährt, spricht für seine breit anerkannte Kompetenz, die nachhaltige Qualität der Klinik sowie die exzellente Leistung des gesamten Teams.“

Foto: Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara / Andrea Bergert