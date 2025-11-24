Tanzhaus ad libitum aus Halle überzeugt mit zwei Medaillen bei IDO Showdance Weltmeisterschaft in Italien

Vom 17. bis 22. November nahmen die TänzerInnen des Talentstützpunktes für Tanz vom Tanzhaus ad libitum e.V aus Halle (Saale) an den IDO Weltmeisterschaften in Showdance, Acrobatic Dance und Performing Arts Improvisation im italienischen Castellanza teil.

Besonders hervorzuheben sind die zwei Podestplätze: Niklas Funke und Valentina Wiesener wurden im Mixed Duos Show Vize-Weltmeister und Valentina sicherte sich in der Kategorie Performing Arts Improvisation (Adult) den Titel 2. Vize-Weltmeisterin.

Auch die weiteren Finalteilnahmen zeigen das hohe Niveau der Hallenser Tanzschule. Henriette Luci belegte in einem starken Starterfeld mit 44 Teilnehmerinnen den 4. Platz im Show Solo Junioren 1. Fiona Krummel erreichte als einzige Europäerin das Finale im Acro Solo Junioren 2 und wurde Fünfte.

Alle weiteren 7 Beiträge des Tanzhauses qualifizierten sich für das Halbfinale und erzielten hervorragende Ergebnisse in den Top 15 der Welt. Zusätzlich wirkten fünf Tänzerinnen aus Halle in der Production „RAGAZZI & FRIENDS “ mit und konnten dort eine Silbermedaille ertanzen.

Diese Leistungen sind ein Beleg für die kontinuierliche Arbeit im Leistungsbereich und die wachsende Bedeutung des Standorts Halle (Saale) im internationalen Tanzsport. Bereits am kommenden Dienstag reist das gesamte Wettkampfteam weiter zur Weltmeisterschaft Jazz/Modern nach Belgien, die den Abschluss der Wettkampfsaison 2025 bildet.