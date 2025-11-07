neues theater beteiligt sich am Samstag beim WIR-Festival mit Meckerchor und Mettigel-Prozession

Am kommenden Samstag, den 8. November, beteiligt sich das neue theater Halle am diesjährigen WIR-Festival – einem stadtweiten Festival für Toleranz, Respekt und Zusammenhalt. Unter dem Motto „künstlerisch, kulinarisch, kollektiv“ lädt das Theater zu einem vielfältigen Tag voller Begegnungen, Kreativität und Mitmachaktionen ein.

Den Auftakt bildet um 11:00 Uhr der Workshop „Der Meckerchor – Entladung durch Singen“ mit Juliane Meckert und Tommy Neuwirth. Nach einer musikalisch-humorvollen Einstimmung auf der Probebühne zieht der Chor gemeinsam auf den Marktplatz Halle – dort darf hemmungslos gemeckert, gesungen und gelacht werden. Teilnahmegebühr: 5 €.

Ab 14:00 Uhr verwandelt sich der Hof des neuen theaters in einen lebendigen Theatermarkt: Besucherinnen und Besucher erwarten Siebdruckaktionen, Kinderprogramm, Bühnenauftritte sowie Stände von Perspektive Ost, dem hæßlig-Magazin, Studierenden der Burg Giebichenstein und weiteren Partnern. Heiße Getränke, Gespräche und spontane Kunstmomente sorgen für eine herbstlich-festliche Atmosphäre. Der Eintritt ist frei.

Parallel findet im Werkraum (Zugang Große Ulrichstraße 51) der Workshop „WIR kochen gut – Die XXL-Mettigel-Prozession“ mit „Ostfluencerin“ Olivia Schneider statt. In drei Workshop-Runden entsteht gemeinsam eine vegane Neuinterpretation des legendären DDR-Mettigels – als Eat-Art-Skulptur und Symbol für gemeinsames Schaffen.

Der kulinarische Höhepunkt folgt am Abend: Um 17:30 Uhr startet am neuen theater die farbenfrohe XXL-Mettigel-Prozession – begleitet von Blasmusik, Kostümen und performativen Szenen – Richtung Volkspark Halle. Dort endet der Zug mit einem gemeinsamen Kunstessen, unterstützt von einer lokalen Bäckerei, die 300 Brötchen beisteuert. Die Aktion dauert etwa 25