Per Haftbefehl gesuchter Dieb am Hauptbahnhof festgenommen
Am Mittwoch, den 3. Dezember 2025 um 08:18 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Hauptbahnhof Halle (Saale) einen 23-jährigen Mann. Der Abgleich seiner Personaldaten mit dem Fahndungsbestand der Polizei ergab, dass nach ihm per Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Halle (Saale) gesucht wird. Demnach wurde der Deutsche wegen Diebstahls in zwei Fällen durch das Amtsgericht Halle (Saale) bereits im Januar 2025 per Strafbefehl zu einer Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von zunächst 100 Tagen verurteilt.
Da sich der Mann bislang nicht zum Strafantritt gemeldet hat, erließ die benannte Staatsanwaltschaft Ende November 2025 den Haftbefehl. Die Polizeibeamten eröffneten dem Verurteilten diesen, nahmen ihn fest und verbrachten ihn zur Dienststelle am Hauptbahnhof. Den haftabwendenden Betrag von 1500 Euro konnte der 23-Jährige nicht aufbringen, so dass er nach Abschluss aller erforderlichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Hier wird er nun die kommenden 50 Tage verbringen. Die ausschreibende Behörde wurde darüber hinaus über den Vollzug des Haftbefehls informiert.
Und was, wenn der ein Haustier zu Hause hat, was regelmäßig gefüttert werden muss? Da hat er ja noch nicht mal Zeit, das zu organisieren.
Dafür war genug Zeit.
Was hat er denn am Hauptbahnhof gemacht, während zuhause das arme Tier hungert?
Er ist im Knast nicht in einem luftleeren Raum. Deine Gedanken hatten ganz andere Leute schon viel früher und haben diese und andere Probleme gelöst. Darüber hinaus hatte er seit Januar Zeit. Aber schon sonderbar, was für Konstrukte du dir ausdenkst.
Erst 100 Tage, dann nur 50?
15€ Tagessatz ist doch nicht mal oder gerade so Bürgergeld.
Aber zumindest hats der da warm und auch Weihnachtsbraten,falls nicht noch ne Amnestie vor Weihnachten k9mm4