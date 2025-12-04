Du bist Halle

Per Haftbefehl gesuchter Dieb am Hauptbahnhof festgenommen

von · 4. Dezember 2025

4 Antworten

  1. 10010110 sagt:
    4. Dezember 2025 um 14:28 Uhr

    Und was, wenn der ein Haustier zu Hause hat, was regelmäßig gefüttert werden muss? Da hat er ja noch nicht mal Zeit, das zu organisieren.

    • Hää sagt:
      4. Dezember 2025 um 15:28 Uhr

      Dafür war genug Zeit.

      Was hat er denn am Hauptbahnhof gemacht, während zuhause das arme Tier hungert?

    • Ach Nulli.... sagt:
      4. Dezember 2025 um 15:33 Uhr

      Er ist im Knast nicht in einem luftleeren Raum. Deine Gedanken hatten ganz andere Leute schon viel früher und haben diese und andere Probleme gelöst. Darüber hinaus hatte er seit Januar Zeit. Aber schon sonderbar, was für Konstrukte du dir ausdenkst.

  2. Rentner sagt:
    5. Dezember 2025 um 00:59 Uhr

    Erst 100 Tage, dann nur 50?
    15€ Tagessatz ist doch nicht mal oder gerade so Bürgergeld.
    Aber zumindest hats der da warm und auch Weihnachtsbraten,falls nicht noch ne Amnestie vor Weihnachten k9mm4

