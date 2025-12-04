Du bist Halle

Zugbegleiterin schließt sich wegen aggressivem Schwarzfahrer ein, der klaut dann noch zweimal im Hauptbahnhof

von · 4. Dezember 2025

  1. PaulusHallenser sagt:
    4. Dezember 2025 um 13:11 Uhr

    Genau deswegen pendle ich zwischen Halle und Magdeburg grundsätzlich mit dem Auto. Die IC-Verbindung ist mir einfach zu gefährlich.

    • Skeptiker sagt:
      4. Dezember 2025 um 14:35 Uhr

      Keine Sorge, Dich wird niemand anpöbeln, höchstens auslachen.

    • J sagt:
      4. Dezember 2025 um 14:52 Uhr

      Du setzt dich lieber der tödlichen Gefahr der tagtäglichen Verkehrsunfälle auf den Straßen aus. Und redest davon, dass der Zug gefährlich ist, wo geschätzt einmal im Monat Zoff zwischen einem Fahrgast und dem Zugbegleiter passiert, der unbeteiligte Fahrgäste gar nicht tangiert. Dafür muss man aber ganz schöne Autoscheuklappen anhaben, Liberaler …

      • Opas gegen Links sagt:
        4. Dezember 2025 um 15:48 Uhr

        ,,Wo geschätzt 1x im Monat Zoff zwischen einem Fahrgast und dem Zugbegleiter passiert“ . ..Für diese Aussage, sind deine Scheuklappen, ziemlich bunt, Linker…..

        • @Rebell sagt:
          5. Dezember 2025 um 08:50 Uhr

          Hahaha, mach mal den hier „ !

        • Browgas sagt:
          5. Dezember 2025 um 12:45 Uhr

          Alter anstatt etwas nur zu behaupten: Belege es doch mal durch links und empirisch belegte Fakten, ist das denn so schwer?
          Ach halt, du bist ja gegen links sondern so ein komischer schwurbler der seine gefühlte Meinung mehr gewichtet als Fakten.

          Hast übrigens schon mitbekommen das es ein deutscher war? Stadtbild und so, kannst ja deinen Kameraden Mal erläutern das man nicht klaut und Leute nicht bedroht, ist bei euch Neofaschisten ja nichts selbstverständliches.

          Hitler hatte wenigstens noch Anstand und hat sich selbst abtreten lassen, wann ist es bei dir so weit? Folg deinem Führer: beiß ins Gras! <3

      • vivi sagt:
        4. Dezember 2025 um 15:56 Uhr

        Ach naja. Mit dem Auto ist es definitiv besser. Bin nicht auf Abfahrtzeiten angewiesen. Kann spontan sein. Muss mich nicht mit irgendwelchen Spinner rumärgern. 🙂

      • Franz2 sagt:
        4. Dezember 2025 um 16:40 Uhr

        Jetzt tu‘ mal nicht so, als wäre tagtäglich ein Verkehrsunfall. Unfälle passieren aufgrund verschiedenster Dinge – aber im Zug ist man eingeschlossen mit teilweise unberechenbaren Leuten und wenn man sich doch wehrt, wird es am Ende gegen einen verwendet. Eine unbescholtene Person hat mehr zu verlieren, als der Abfall, der sich aggressiv Anderen gegenüber verhält. Die Gefahrenlage ist in beiden Fällen gegeben, aber unterschiedlicher Natur.

        • JtD sagt:
          4. Dezember 2025 um 18:51 Uhr

          Stimmt, ist nicht tagtäglich, sondern bei 2.5 Mio Unfällen pro Jahr alle 15 Sekunden, allein in Deutschland. Alle 2 Minuten ein Verletzter.

          Und auf der A14 zwischen Halle und Magdeburg sterben jährlich mehrere Menschen, und im Schnitt gibt es öfter als täglich einen Unfall mit Verletzten. Viel Glück weiterhin, denn ohne geht es nicht!

        • : sagt:
          4. Dezember 2025 um 21:00 Uhr

          Statistisch gesehen ist das Auto das unsicherste Verkehrsmittel in Deutschland. Es weist die höchste Unfallrate und die meisten Verletzten und Todesfälle im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln auf.

    • Franz 1. sagt:
      4. Dezember 2025 um 16:23 Uhr

      Was für ein Schwachsinn! Dann könntest du ja nach jeder Meldung über einen Autounfall genauso denken und kein Auto mehr fahren, weil es angeblich so gefährlich ist. Und da du den ganzen Tag Kommentare schreibst, glaube ich nicht einmal, dass du überhaupt pendelst.

  2. Zappelphillip sagt:
    4. Dezember 2025 um 13:26 Uhr

    Wie sehr den Typen die ergriffenen „Maßnahmen“ interessieren zeigt er ja ganz deutlich. Der Knaller ist eine Gefahr für die Bevölkerung … der muss weg. .. dauerhaft .
    Aber diese Regierung aus „Opportunisten in der Macht vereint“ interessiert das Wohl des eigenen Volkes ja einen Scheiss …

  3. Bahnhof Halle sagt:
    4. Dezember 2025 um 13:51 Uhr

    Und tschüss bis zum nächsten Mal 👍🏼

  4. 10010110 sagt:
    4. Dezember 2025 um 14:30 Uhr

    Man merkt ja, wie Hausverbote wirken. 🙄 Hätte man ihn gleich für 24 Stunden weggesperrt, wäre das allen erspart geblieben.

    • Hinweis sagt:
      4. Dezember 2025 um 18:09 Uhr

      Ohne Hausverbot könnte er nicht bestraft werden.

    • Recht & Ordnung sagt:
      5. Dezember 2025 um 13:08 Uhr

      Wenn Leute offensichtlich eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen, ist die Polizei verpflichtet, diese Leute zur Vermeidung weiterer Straftaten in Präventivgewahrsam zu nehmen. Das geht ganz unbürokratisch und ohne grossen Papierkrieg.

      In Bayern hat man sogar mal potentielle Klimakleber (mit der Betonung auf „potentiell“) in Gewahrsam genommen, OHNE dass sie geklebt haben.

      Von Bayern lernen heisst Siegen lernen!

  5. Hans-Karl sagt:
    4. Dezember 2025 um 16:45 Uhr

    Und warum finden sich da nicht einmal 2, 3 Leute aus der Zivilgesellschaft zusammen, die ihm mal Bescheid stoßen?

    • : sagt:
      4. Dezember 2025 um 18:09 Uhr

      Was ist deine Antwort, wenn man DIR diese Frage stellt?

    • Gerichte sagt:
      4. Dezember 2025 um 20:03 Uhr

      Weil dies gegen unsere Grundsätze verstößt. Nur ein Gericht darf urteilen auch wenn es dafür von ihm hunderte Straftaten braucht… aber dann haben wir ihn 👍🏼

    • Browgas sagt:
      5. Dezember 2025 um 12:56 Uhr

      Weil nicht Jedermanns Kinderschaukel vor Ner Wand gebaut wurde und die meisten Menschen wissen das auf Selbstjustiz nur mehr Stress führt.

      • Hans-Karl sagt:
        5. Dezember 2025 um 15:27 Uhr

        Es geht ja wohl nicht um SelbstJustiz sondern um Gefahrenabwehr. Da kann man eine Sachbeschädigung verhindern oder Körperverletzung.
        Und es ist außerdem auch jedermann zu einer Festnahme befugt, wenn ein Täter auf frischer Tat bei einer Straftat angetroffen wird und die Personalien nicht festgestellt werden können.
        Und ich glaube auch nicht, dass dich ein solcher Täter anzeigen wird, weil du ihn mit Nötigung oder Gewalt von weiteren Taten abgehalten hast.

