Zugbegleiterin schließt sich wegen aggressivem Schwarzfahrer ein, der klaut dann noch zweimal im Hauptbahnhof
Am Mittwoch, den 3. Dezember 2025 nutzte eine männliche Person um 06:12 Uhr einen Intercity auf der Strecke von Magdeburg in Richtung Halle (Saale), ohne ein für die Fahrt erforderliches Zugticket zu besitzen. Zudem verhielt sich der Mann der Kontrolleurin gegenüber verbal aggressiv. Er beleidigte sie wiederholt mit ehrverletzenden Worten.
Aufgrund der steigenden Aggressivität ihr gegenüber schloss sich die 53-Jährige in einer Kabine ein. Der 48-Jährige schlug mit seinen Fäusten gegen die Tür und begann im Zug zu rauchen. Eine verständigte Streife der Bundespolizei war mit Einfahrt der relevanten Bahn an deren Ankunftsgleis im Hauptbahnhof Halle (Saale). Es erfolgte die Mitnahme des Deutschen für eine erkennungsdienstliche Behandlung im nahegelegenen Bundespolizeirevier. Zudem erhielt er eine Strafanzeige wegen des Erschleichens von Leistungen, Beleidigung sowie Bedrohung.
Um 08:52 Uhr entwendete selbiger Mann eine Getränkeflasche und Gebäck aus einer Verkaufsfiliale im Hauptbahnhof Halle (Saale), ohne die Ware zuvor zu bezahlen. Erneut wurde die Bundespolizei kontaktiert. Eine Streife eröffnete ihm die Strafanzeige wegen Diebstahls geringwertiger Sachen. Außerdem erhielt er ein Hausverbot für die zuvor aufgesuchte Filiale.
Keine vier Stunden später entwendete der Beschuldigte erneut waren aus einer Verkaufseinrichtung im Hauptbahnhof (Saale), ohne diese zuvor zu bezahlen. Der Ladendetektiv nahm dies wahr und informierte die Bundespolizei. Das Diebesgut wurde sichergestellt und der Tatverdächtige erhielt, neben einer weiteren Strafanzeige wegen Diebstahls, ein Hausverbot für den gesamten Hauptbahnhof Halle (Saale).
Genau deswegen pendle ich zwischen Halle und Magdeburg grundsätzlich mit dem Auto. Die IC-Verbindung ist mir einfach zu gefährlich.
Keine Sorge, Dich wird niemand anpöbeln, höchstens auslachen.
Keine Sorge, bei dir würde doch der Umkehrschluss eintreten.
Bei Dir vermutlich beides: Erst auslachen, dann anpöbeln. Dann nochmal lachen. Du bist ganz schön hilfebedürftig, Rebellchen 🤣
Fut jemanden der sich nicht wehren kann haste aber auch ne ziemlich große Fresse, musst dich nicht wundern wenn man keinen Respekt vor dir hat, den muss man sich in der Regel erst verdienen.
Du setzt dich lieber der tödlichen Gefahr der tagtäglichen Verkehrsunfälle auf den Straßen aus. Und redest davon, dass der Zug gefährlich ist, wo geschätzt einmal im Monat Zoff zwischen einem Fahrgast und dem Zugbegleiter passiert, der unbeteiligte Fahrgäste gar nicht tangiert. Dafür muss man aber ganz schöne Autoscheuklappen anhaben, Liberaler …
,,Wo geschätzt 1x im Monat Zoff zwischen einem Fahrgast und dem Zugbegleiter passiert“ . ..Für diese Aussage, sind deine Scheuklappen, ziemlich bunt, Linker…..
Hahaha, mach mal den hier „ !
Alter anstatt etwas nur zu behaupten: Belege es doch mal durch links und empirisch belegte Fakten, ist das denn so schwer?
Ach halt, du bist ja gegen links sondern so ein komischer schwurbler der seine gefühlte Meinung mehr gewichtet als Fakten.
Hast übrigens schon mitbekommen das es ein deutscher war? Stadtbild und so, kannst ja deinen Kameraden Mal erläutern das man nicht klaut und Leute nicht bedroht, ist bei euch Neofaschisten ja nichts selbstverständliches.
Hitler hatte wenigstens noch Anstand und hat sich selbst abtreten lassen, wann ist es bei dir so weit? Folg deinem Führer: beiß ins Gras! <3
Ach naja. Mit dem Auto ist es definitiv besser. Bin nicht auf Abfahrtzeiten angewiesen. Kann spontan sein. Muss mich nicht mit irgendwelchen Spinner rumärgern. 🙂
Und alle Zugfahrer freuen sich. Mehr Platz, bessere Luft, …
Mensch, diese Vivi – da muss ich diesmal tatsächlich teilweise zustimmen. Und warum? Weil Deutschland das Auto so massiv mit Steuergeldern subventioniert, dass andere Verkehrsmittel von normalen Leuten kaum noch als Alternative wahrgenommen werden, weil man sie kaputtgespart hat.
Nenn nur mal eine Subvention, bitte!
Steuerliche Begünstigung für E-Autos.
Die A 143.
@Wahnfried
– Pendlerpauschale
– E-Autosubvention
– massive Steuerzuschüsse für den Straßenbau
u.s.w.
Also, davon habe ich bisher noch nix auf meinem Konto gemerkt, weder Preissubvention, noch Steuersubvention. Und wenn mein Handwerker kommt oder der Pflegedienst oder der hausbesuchsdienst, alle volle Kostenübernahme durch mich. Keine Subvention…
Okay, stimmt. Das ist eine. Und eine, die für die gesamte Flotte gilt?
Jetzt tu‘ mal nicht so, als wäre tagtäglich ein Verkehrsunfall. Unfälle passieren aufgrund verschiedenster Dinge – aber im Zug ist man eingeschlossen mit teilweise unberechenbaren Leuten und wenn man sich doch wehrt, wird es am Ende gegen einen verwendet. Eine unbescholtene Person hat mehr zu verlieren, als der Abfall, der sich aggressiv Anderen gegenüber verhält. Die Gefahrenlage ist in beiden Fällen gegeben, aber unterschiedlicher Natur.
Stimmt, ist nicht tagtäglich, sondern bei 2.5 Mio Unfällen pro Jahr alle 15 Sekunden, allein in Deutschland. Alle 2 Minuten ein Verletzter.
Und auf der A14 zwischen Halle und Magdeburg sterben jährlich mehrere Menschen, und im Schnitt gibt es öfter als täglich einen Unfall mit Verletzten. Viel Glück weiterhin, denn ohne geht es nicht!
Statistisch gesehen ist das Auto das unsicherste Verkehrsmittel in Deutschland. Es weist die höchste Unfallrate und die meisten Verletzten und Todesfälle im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln auf.
Was für ein Schwachsinn! Dann könntest du ja nach jeder Meldung über einen Autounfall genauso denken und kein Auto mehr fahren, weil es angeblich so gefährlich ist. Und da du den ganzen Tag Kommentare schreibst, glaube ich nicht einmal, dass du überhaupt pendelst.
Trolle soll man nicht füttern.
Dann spuck es wieder aus!
Hah, der war gut. 😛
Wie sehr den Typen die ergriffenen „Maßnahmen“ interessieren zeigt er ja ganz deutlich. Der Knaller ist eine Gefahr für die Bevölkerung … der muss weg. .. dauerhaft .
Aber diese Regierung aus „Opportunisten in der Macht vereint“ interessiert das Wohl des eigenen Volkes ja einen Scheiss …
Seit wann verurteilt „diese Regierung“ Straftaten?
Und tschüss bis zum nächsten Mal 👍🏼
Man merkt ja, wie Hausverbote wirken. 🙄 Hätte man ihn gleich für 24 Stunden weggesperrt, wäre das allen erspart geblieben.
Ohne Hausverbot könnte er nicht bestraft werden.
Erschleichen von Leistungen, Beleidigung, Bedrohung, Diebstahl – alles nicht strafbar ohne Hausverbot?
Nein, aber das Betreten bei bestehendenm Hausverbot. Immer schön die Vorkommentare beachten! 😉
So ein Schwachsinn
Wenn Leute offensichtlich eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen, ist die Polizei verpflichtet, diese Leute zur Vermeidung weiterer Straftaten in Präventivgewahrsam zu nehmen. Das geht ganz unbürokratisch und ohne grossen Papierkrieg.
In Bayern hat man sogar mal potentielle Klimakleber (mit der Betonung auf „potentiell“) in Gewahrsam genommen, OHNE dass sie geklebt haben.
Von Bayern lernen heisst Siegen lernen!
Und warum finden sich da nicht einmal 2, 3 Leute aus der Zivilgesellschaft zusammen, die ihm mal Bescheid stoßen?
Was ist deine Antwort, wenn man DIR diese Frage stellt?
Hab ich schon gemacht.
Bist du 2, 3 Leute?
Weil dies gegen unsere Grundsätze verstößt. Nur ein Gericht darf urteilen auch wenn es dafür von ihm hunderte Straftaten braucht… aber dann haben wir ihn 👍🏼
Weil nicht Jedermanns Kinderschaukel vor Ner Wand gebaut wurde und die meisten Menschen wissen das auf Selbstjustiz nur mehr Stress führt.
Es geht ja wohl nicht um SelbstJustiz sondern um Gefahrenabwehr. Da kann man eine Sachbeschädigung verhindern oder Körperverletzung.
Und es ist außerdem auch jedermann zu einer Festnahme befugt, wenn ein Täter auf frischer Tat bei einer Straftat angetroffen wird und die Personalien nicht festgestellt werden können.
Und ich glaube auch nicht, dass dich ein solcher Täter anzeigen wird, weil du ihn mit Nötigung oder Gewalt von weiteren Taten abgehalten hast.