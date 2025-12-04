Süße Überraschung für Radler auf der Peißnitzbrücke: ADFC verteilt Lebkuchen im morgendlichen Berufsverkehr

Die Peißnitzbrücke ist einer der Hauptverkehrsrouten für den Radverkehr in Halle (Saale). Genaue Messungen hat die Stadt zwar nicht. Aber eine Aktion des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) gibt zumindest einen kleinen Anhaltspunkt.

Die Mitglieder des Clubs haben am Donnerstagmorgen an die vorbeifahrenden Radler kleine Geschenke überreicht. Nach einem freundlichen „Guten Morgen“ und „Dankeschön, dass ihr Rad fahrt“, gab es einen Grußkarten und mit einem Lebkuchen dran. Nach nur einer halben Stunde waren alle 200 Lebkuchen weg. Da aber nicht jeder Radler das süße Geschenk angenommen hat – etliche sind auch schnell durchgefahren – sind es wesentlich mehr Radler gewesen, die trotz kühler Temperaturen um den Gefrierpunkt unterwegs waren.

„Im Sommer fährt man gerne Rad – im Winter kostet das schon Überwindung. Dafür kann man auch einfach mal danke sagen“, findet Stephan Arnold vom ADFC. Denn wer das ganze Jahr hindurch Rad fährt, tut nicht nur viel für sich, sondern auch für die Gesellschaft. Unter den Radfahrenden waren Menschen auf dem Weg zur Arbeit, Studierende und Eltern mit Kindern, unterwegs zu Kita oder Schule.

„Verblüffend, wie viele Menschen an einem Dezembermorgen da durchkommen! Ein paar hatten es so eilig, dass sie nicht mal einen Lebkuchen mitnehmen konnten“, sagt ADFC-Mitglied Julia Zeugner. Viele waren erfreut über die kleine Aufmerksamkeit, manche sogar irritiert vom Dank: „Wieso danke? Das ist doch normal!“, entgegnete eine Mutter mit Kind auf dem Kindersitz.

„Es war klar, dass die Peißnitzbrücke eine Hauptschlagader des Radverkehrs in Halle ist. Wir waren aber beeindruckt, wie schnell unser Vorrat wegging. Für das nächste Mal bestellen wir mehr Lebkuchen“, sagt H. David Koßmann vom ADFC.

Hauptziele vieler Radler waren die Uniklinik und die Institute und Firmen auf dem Weinberg Campus.

Zum Austausch über Fragen und Wünsche zum Thema Radfahren lädt der ADFC am 15.12.2025 auf den Halleschen Weihnachtsmarkt ein. Von 15 bis 18 Uhr wird er dort in der Vereinshütte am Roten Turm anzutreffen sein.