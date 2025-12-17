Polizei fahndet öffentlich nach Tatverdächtigem wegen Unterschlagung

Die Polizei Merseburg fahndet auf richterliche Anordnung öffentlich nach einem Mann, der am 19. September im Außenbereich einer Bäckerei in der Poststraße in Teutschenthal ein Portemonnaie unterschlagen haben soll. In dem Portemonnaie befanden sich nach Angaben der Polizei rund 800 Euro Bargeld.

Die Öffentlichkeitsfahndung erfolgt unter Verwendung von Videoaufnahmen und wurde durch das zuständige Gericht genehmigt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der gesuchten Person.

Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Merseburg zu wenden.

Telefon: 03461 / 4460