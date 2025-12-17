Freunde bei den Patienten an der Uniklinik: Grundschüler basteln Weihnachstgrüße

Für viele Menschen ist die Weihnachtszeit von Besinnlichkeit und Nähe geprägt, doch für Patient:innen im Krankenhaus bedeutet sie oft eine besondere Herausforderung. Um erkrankten Kindern und Erwachsenen rund um die Feiertage eine Freude zu machen, haben mehrere Grundschulklassen aus Halle (Saale) auch in diesem Jahr liebevolle Weihnachtsgrüße gebastelt und zusammen mit kleinen Geschenken auf den Stationen verteilt.

Weihnachtliche Grüße für die Herzchirurgie



Bereits seit mehreren Jahren engagieren sich die Grundschulen Südstadt und Silberwald gemeinsam für Patient:innen der Universitätsklinik und Poliklinik für Herzchirurgie der Universitätsmedizin Halle. Im Unterrichtsfach Gestalten bastelten die Schüler:innen beider Schulen bunte Weihnachtskarten mit winterlichen Motiven und aufmunternden Worten, die Mitarbeitende der Klinik rund um die Weihnachtstage an die Patient:innen verteilen.

„Herzenswärme – Kleine Hände, große Herzen“



Ein weiteres vorweihnachtliches Projekt stammt von der Grundschule Wittekind. Unter dem Motto „Herzenswärme – Kleine Hände, große Herzen“ gestalteten die Kinder in den vergangenen Wochen mit viel Kreativität verschiedene Kunstwerke für die jungen Patient:innen auf den Stationen des Departments für operative und konservative Kinder- und Jugendmedizin.

Entstanden sind unter anderem liebevoll gebastelte Lichterkrönchen, gemalte Bilder, Postkarten, kleine Geschichten sowie Mutmach-Bilder mit Genesungswünschen. Diese werden in der Adventszeit an die Patient:innen verteilt, um Trost zu spenden und Freude zu schenken. Zusätzlich erhalten die Kinder kleine Geschenke.

Ein Teil der Kunstwerke fand einen besonderen Platz: Eine Klasse der Grundschule Wittekind schmückte mit ihren Bastelarbeiten die Wochenstation der Geburtshilfe und verbreitete auf den Fluren eine fröhlich-vorweihnachtliche Atmosphäre.

Foto: Universitätsmedizin Halle