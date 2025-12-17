Stadtrat in Halle (Saale) lehnt Erhöhung der Grundsteuer ab

Der hallesche Stadtrat hat sich am Mittwoch mehrheitlich gegen eine Erhöhung der Grundsteuer ausgesprochen. Es gab 19 Ja un 33 Nein.



Für land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen (Grundsteuer A) war eine Erhöhung des Hebesatzes von derzeit 250 auf 600 Prozent geplant.



Der Hebesatz für Grundsteuer B, also bebaute Grundstücke, sollte von 500 auf 680 steigen.

