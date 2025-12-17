Du bist Halle

Stadtrat in Halle (Saale) lehnt Erhöhung der Grundsteuer ab

von · 17. Dezember 2025

3 Antworten

  1. blau sagt:
    17. Dezember 2025 um 18:03 Uhr

    Naja , nächstes Jahr sind Wahlen . . . . .

    • Keine Hobbyfinanzierung aus unseren Steuern sagt:
      17. Dezember 2025 um 19:07 Uhr

      Solange die Stadt Geld für nutzlose Dinge ausgibt, ist jede Erhöhung der Grund- oder Gewerbesteuer ein Angriff auf die Bewohner und die Zukunft der Stadt. Ich fürchte aber, nach der Wahl wird dann schnell erhöht, statt bei TOOH, HFC, Radio, Vereinen u.a. Hobbyfinanzierungen zu sparen.

  2. Sam sagt:
    17. Dezember 2025 um 18:08 Uhr

    Na endlich mal was positives. Viele dachten schon, dass sie ihre Immobilien abstoßen müssten um noch leben zu können. Aber selbst Miete wäre fast unbezahlbar. Danke den nein stimmen im Stadtrad

