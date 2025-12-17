Stadtrat in Halle (Saale) lehnt Erhöhung der Grundsteuer ab
Der hallesche Stadtrat hat sich am Mittwoch mehrheitlich gegen eine Erhöhung der Grundsteuer ausgesprochen. Es gab 19 Ja un 33 Nein.
Für land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen (Grundsteuer A) war eine Erhöhung des Hebesatzes von derzeit 250 auf 600 Prozent geplant.
Der Hebesatz für Grundsteuer B, also bebaute Grundstücke, sollte von 500 auf 680 steigen.
Naja , nächstes Jahr sind Wahlen . . . . .
Solange die Stadt Geld für nutzlose Dinge ausgibt, ist jede Erhöhung der Grund- oder Gewerbesteuer ein Angriff auf die Bewohner und die Zukunft der Stadt. Ich fürchte aber, nach der Wahl wird dann schnell erhöht, statt bei TOOH, HFC, Radio, Vereinen u.a. Hobbyfinanzierungen zu sparen.
Na endlich mal was positives. Viele dachten schon, dass sie ihre Immobilien abstoßen müssten um noch leben zu können. Aber selbst Miete wäre fast unbezahlbar. Danke den nein stimmen im Stadtrad