Schnickel Schnackel Strullala – Herr Fuchs ist bald nicht mehr da: Abschiedsshow für Weihnachtsrevue mit Herrn Fuchs im Steintor

von · 21. November 2025

2 Antworten

  1. Kraftradler sagt:
    20. November 2025 um 20:36 Uhr

    Wahnsinn auf was für ein Lebenswerk, es ist unglaublich auf was für eine Leistung dieser Mann zurück blicken kann.

    Wenn es einen gibt, der sich zum Ehrenbürger dieser Stadt qualifiziert hat, dann dieser Mann. Man sollte eine Straße, einen Platz nach ihm benennen.

    Ich ziehe den Hut und verneige mich tief und in Ehrfurcht…vielen Dank für hunderttausende strahlende Kinderaugen.

  2. ICH sagt:
    20. November 2025 um 22:59 Uhr

    Mit 87 noch arbeiten. Hier wird der feuchte Traum unserer Bundesregierung für die Zukunft der Rentenversicherung wahr 😉

