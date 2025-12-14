Du bist Halle

Ruhestand in Waumiauschnuffhausen: Herr Fuchs und der Weihnachtsmann gehen in den Ruhestand – Standing Ovations im Steintor-Varieté zum Abschied

von · 14. Dezember 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

Eine Antwort

  1. ICH sagt:
    14. Dezember 2025 um 23:35 Uhr

    Unzählige Hallesche Kinder sind mit HOPPEL POPPEL und den Nachfolgeshows aufgewachsen. Der Dank an Greti Emmer, Helmut Rosenkranz, Hartmut Reszel & Co lässt sich kaum in Worte fassen. Das sind wahre Lebensleistungen für unsere Stadt. Auch einfach krass, mit 87 Jahren noch so fit auf der Bühne zu stehen. Alles Gute für die beiden Herren und noch eine lange, erfüllte „Revue-Rente“!

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert