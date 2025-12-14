Ruhestand in Waumiauschnuffhausen: Herr Fuchs und der Weihnachtsmann gehen in den Ruhestand – Standing Ovations im Steintor-Varieté zum Abschied

Abschied nehmen hieß es am Sonntagabend im Steintor-Variete in Halle (Saale). Denn noch 44 Jahren hört Helmut Rosenkranz als Darsteller des Herrn Fuchs auf. Rosenkranz selbst ist mittlerweile 87 Jahre alt.

In den Ruhestand geht zudem Hartmut Reszel, der jahrelange Regisseur und Darsteller des Weihnachtmannes.

Ab Abschiedstag gab es noch drei ausverkaufte Vorstellungen, bevor sich schließĺich der Vorhang für die beiden Protagonisten für immer schloss. Zum Abschied lüftet beide noch ihre Kostümer und wurde mit Standing Ovations gebührend verabschiedet.

Von Fans der Revue erhielten beide ein Fotobuch. Da seien auch Foto-Schätze dabei, die selbst für die beiden neu sind. Man habe eine tolle Zeit mit ihnen gemacht, hieß es, und könne vor den Lebenswerken nur den Hut ziehen.

Auch wenn die beiden im kommenden Jahr nicht dabei sind, wird es auch dann wieder eine Weihnachtsrevue geben. Dann heißt es “Fuchs Felix und…” In den vergangenen Jahren war er bereits als Nachfolger von Herrn Fuchs aufgebaut worden.