Tickets fast ausverkauft: Gestört aber Geil kommt am 15.11. in den Volkspark Halle

Nach Auftritten auf internationalen Festivalbühnen wie dem Tomorrowland, dem World Club Dome und dem Sputnik Springbreak kommen Gestört aber Geil am 15. November in diesem Jahr nach Halle (Saale). Das erfolgreiche DJ-Duo, bekannt für zahlreiche Gold- und Platin-Auszeichnungen und über 100 Live-Shows jährlich, steht für unvergesseliche Atmosphäre.

Ab 20 Uhr verwandelt sich der Volkspark Halle in eine pulsierende Partylocation. Den Abend eröffnet DJ Klinkenpraxis mit einem energiegeladenen Warm-up. Im Anschluss an das Hauptset von Gestört aber Geil sorgt die Aftershow-Party mit den Kommissaren für einen stimmungsvollen Ausklang bis in die Nacht.

Die Veranstaltung ist nahezu ausverkauft es sind nur noch wenige Restkarten im Vorverkauf erhältlich. VIP-Tickets gibt es ausschließlich auf Anfrage per WhatsApp unter 0151/50796548.

Unterstützt wird das Event von „Die Gräbermacher“, der Veranstaltungstechnik Halle GmbH sowie dem Autohaus Huttenstraße.