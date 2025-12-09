Du bist Halle

Neuer Sachsen-Anhalt-Monitor erschienen: 52% wollen restriktivere Asylpolitik, 83% haben Friedenssorgen, 12% sind ehrenamtlich engagiert, 43,5% „gefestigte Demokraten“

von · 9. Dezember 2025

10 Antworten

  1. Detlef sagt:
    9. Dezember 2025 um 12:50 Uhr

    Aktuellen Umfragen zufolge würden rund 40 Prozent der Einwohner in Sachsen-Anhalt die AfD wählen.

  2. wer sonst sagt:
    9. Dezember 2025 um 12:53 Uhr

    die Jugend der DDR steht fest hinter Politik des Politbüros.. – das Endatadium totalitärer System sieht immer gleich aus: mantrahafte Wiederholung der immergleichen, hohlen Phrasen, massive Zensur des Offensichtlichen, Betonköpfigkeit und Realitätsleugnung. –

  3. Bürger sagt:
    9. Dezember 2025 um 12:57 Uhr

    Also 52 % wollen weniger Migration, sind also Nazis. Ebenso wollen 83 % Frieden, die sind also Putinknechte.
    Trotzdem sind dann 43,5 % gefestigte Demokraten, wer auch immer diesen Begriff erfunden haben mag. Wer findet den Fehler? Und zwar nicht den in dieser Studie, sondern den Fehler in der linksgrünen Hetze?

    • Rentner sagt:
      9. Dezember 2025 um 13:49 Uhr

      Politisch Verfolgte genießen Asyl.
      Aber viele Migranten sind nicht politisch verfolgt, sie wollen nur ein besseres Leben, was erst mal nicht verwerflich ist. Wenn man die arbeiten ließe, und die damit eigenes Geld verdienen könnten, wäre auch den Rechten viel Wind aus den Segeln genommen.
      Aber die CDU hat 10 Jahre gebraucht um das zu begreifen. Das sind zwar nicht die kleinen Neu-Mitglieder, die hoffen, bei der übernächsten Wahl ein Pöstchen zu ergattern, aber von einem MP und seinem Stellvertreter hätte man das schon erwarten können.

  4. NurneMeinung sagt:
    9. Dezember 2025 um 13:09 Uhr

    Ja, genau. Stand doch in der Meldung. Rund 43,5% gefestigte Demokraten. Die wählen halt die AfD.

  5. 👍 sagt:
    9. Dezember 2025 um 13:32 Uhr

    Siehe mal Statement von D.Trump. Interessant.

  6. Klaus-Dieter Meier sagt:
    9. Dezember 2025 um 13:42 Uhr

    Oh, das Propagandaministerium läuft auf Volldampf. Karl Eduard von Schnitzler wäre voll des Lobes.

  7. Uff! Schwein gehabt! sagt:
    9. Dezember 2025 um 14:01 Uhr

    „70 Prozent unterstützen eine sozial-ökologische Transformation“ …. na, dann bleibt die AfDer-Partei ja next September bei der LT-Wahl unter 30%, oder nicht?

    Links-Grün gewinnt die Wahl! Hurra!

