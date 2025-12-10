Attacke am Franckeplatz: Mann tritt Mädchen ohne Grund in den Rücken und flüchtet

Bereits am vergangenen Dienstag, 2. Dezember 2025, kam es am Franckeplatz zu einer Attacke gegen eine 17-jährige Jugendliche. Das Mädchen stand an der Straßenbahnhaltestelle, als ihr gegen 8.45 Uhr plötzlich ein Mann ohne Grund in den Rücken. „Folgend stieß der Tatverdächtige die Geschädigte nochmals, bevor er von ihr abließ, in eine Straßenbahn stieg und den Ort verließ“, sagt Polizeisprecher Alexander Hüls. Die Jugendliche wurde bei der Attacke verletzt und mit einem Rettungswagen in ein städtisches Klinikum gebracht.

Im Rahmen der Streifentätigkeit habe der Tatverdächtige kurze Zeit später im Innenstadtbereich aufgegriffen werden können. Nach einer Identitätsfeststellung sei er aus der polizeilichen Maßnahme entlassen worden. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Ob der 42 Jahre alte Mann wegen ähnlicher Delikte bereits bekannt ist, wollte die Polizei mit Verweis auf das Persönlichkeitsrecht nicht sagen.