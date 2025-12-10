10 Jahre WELCOME-Treff in Halle: Staatssekretärin Möbbeck würdigt Engagement für eine solidarische Stadtgesellschaft

Gemeinsam mit Engagierten und Wegbegleitern feiert der WELCOME-Treff Halle sein 10-jähriges Bestehen. Staatssekretärin Susi Möbbeck gratuliert: „Der WELCOME-Treff in Halle hat sich zu einem Leuchtturm entwickelt, der weit über Halle hinaus strahlt. Da, wo sich Menschen unterschiedlicher Herkunft begegnen, werden Vorurteile abgebaut und eine solidarische Stadtgesellschaft gefördert. Der Treff schafft soziale Netzwerke und bietet einen Ort des gelebten Miteinanders. Interkultureller Austausch ist der Schlüssel, um Vielfalt als Stärke zu begreifen.“

Christine Sattler, Geschäftsführerin bei Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis e.V. betont: „Der WELCOME-Treff zeigt seit zehn Jahren, wie Begegnung Vertrauen schafft und Engagement Brücken baut. Hier wird täglich gelebt, was eine inklusive Stadtgesellschaft ausmacht: gegenseitiger Respekt, Neugier und Zusammenhalt. Möglich ist das nur durch die verlässliche Unterstützung von Land, Kommune und vielen engagierten Partnern.“

Der WELCOME-Treff bietet ein breites Spektrum an Aktivitäten, darunter Sprach- und Kulturangebote, gemeinsames Nähen und Kochen, sportliche Aktivitäten, Nachbarschaftserkundungen und Unterstützung bei Behördengängen. Besondere Nachfrage gibt es vor allem für Deutschkurse, Formularhilfe und Unterstützung bei Bewerbungen. Damit stärkt der Treff das Engagement für eine offene und inklusive Gesellschaft.

Im Jahr 2025 wird der WELCOME-Treff durch das Land Sachsen-Anhalt mit 111.650 Euro unterstützt. Der WELCOME-Treff wurde unter anderem mit dem Deutschen Nachbarschaftspreis, dem Engagement-Preis „Der Esel, der auf Rosen geht“ und dem Demokratiepreis des Bündnisses für Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt ausgezeichnet.