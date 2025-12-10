Einbruch in Fahrradkeller in der Muldestraße

Am 10.12.2025, gegen 06:30 Uhr, erhielt das hiesige Polizeirevier die Mitteilung über einen Einbruch in einen Fahrradraum eines Mehrfamilienhauses im Bereich der Muldestraße. Unbekannte Täter gelangten auf bislang ungeklärter Weise in das Gebäude und entwendeten ein E-Bike. Der Stehlschaden wird auf circa 3500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen werden im Polizeirevier Halle (Saale) geführt.

Hinweise der Polizei zum Schutz vor Fahrraddiebstählen in Kellern



Um Diebstahlsdelikte in Kellerbereichen zu verhindern, empfiehlt die Polizei golgende Maßnahmen:

– Stabile Keller- und Hauseingangstüren: Achten Sie auf gut verschließbare Türen und funktionierende Schließmechanismen. Defekte Türen sollten umgehend der Hausverwaltung gemeldet werden.

– Fahrräder zusätzlich sichern: Nutzen Sie hochwertige Bügel- oder Kettenschlösser und sichern Sie das Fahrrad fest mit dem Rahmen an einem festen Gegenstand im Keller.

– Zugangsbereiche kontrollieren: Achten Sie darauf, dass Haustüren nicht offenstehen und Fremden kein unkontrollierter Zutritt ermöglicht wird.

– Kellerbereich beleuchten: Bewegungsmelder oder ausreichende Beleuchtung erhöhen das Entdeckungsrisiko für Täter.

– Wertgegenstände dokumentieren: Notieren Sie Rahmennummer, Marke und Modell Ihres Fahrrades. Eine Registrierung kann im Falle eines Diebstahls helfen.

– Alarmanlagen oder Türsicherungen: Zusätzliche Sicherungssysteme an Kellerabteilen können Täter abschrecken.

Bürgerinnen und Bürger können sich zudem an die technische Beratungsstelle der Polizei in Halle (Saale) wenden, um weiterführende Informationen und Beratung zum Thema Diebstahlschutz zu erhalten.