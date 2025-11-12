Weihnachtsbaum in der Frohen Zukunft für den Weihnachtsmarkt in Halle (Saale) wurde gefällt

In der Gleimstraße wurde heute morgen der Weihnachtsbaum für den halleschen Weihnachtsmarkt gefällt.

Um 8.35 Uhr wurde die Kettensäge angesetzt, die Tanne anschließend per Kran auf einen Transporter geladen.

Zahlreiche Anwohner schauten zu, eine Frau spendierte den Arbeitern Kaffee. Auch Tobias Teschner, Leiter des Fachbereichs Sicherheit, war anwesend. Er wohnt ganz in der Nähe.

Durch die Firma Mammoet wird der Baum anschließend zum Marktplatz transportiert.

Mehr später