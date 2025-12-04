Wohnungseinbruch in der Frohen Zukunft: Schmuck, Dokumente und Tresore geklaut
Im Laufe des Mittwochs kam es zu einem Wohnungseinbruch in der Philipp-Reis-Straße in Halle (Saale). Unbekannte hebelten laut Polizei eine Balkontür auf, durchsuchten die Wohnung. Gestohlen wurden unter anderem zwei Wertgelasse, Schmuck und Dokumente. Ein Fährtenhund kam zwar zum Einsatz, jedoch ohne Erfolg. Bemerkt wurde der Einbruch zwar am Abend, der Tatzeitraum erstreckt sich aber über den ganzen Tag.
schreckliches Viertel
Paulusviertel ist umgezogen.
Man fragt sich allerdings auch, was das für ein Tresor/Wertgelass ist, das gestohlen werden kann.
Vernünftigerweise verwahrt man Schmuck und Wertgegenstände in einem Schließfach der Bank.
Wer das nicht will, schafft sich entweder einen Tresor an, der auf dem Fussboden oder in der Wand verankert ist oder mind. ein Eigengewicht von 200 kg. hat.
Warum fragt man sich das? Was geht das einen an?