Wohnungseinbruch in der Frohen Zukunft: Schmuck, Dokumente und Tresore geklaut

von · 4. Dezember 2025

  1. Netti sagt:
    4. Dezember 2025 um 09:00 Uhr

    schreckliches Viertel

  2. Netti sagt:
    4. Dezember 2025 um 11:26 Uhr

    Paulusviertel ist umgezogen.

  3. Zapp sagt:
    4. Dezember 2025 um 16:45 Uhr

    Man fragt sich allerdings auch, was das für ein Tresor/Wertgelass ist, das gestohlen werden kann.

    Vernünftigerweise verwahrt man Schmuck und Wertgegenstände in einem Schließfach der Bank.

    Wer das nicht will, schafft sich entweder einen Tresor an, der auf dem Fussboden oder in der Wand verankert ist oder mind. ein Eigengewicht von 200 kg. hat.

