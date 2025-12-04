Wohnungseinbruch in der Frohen Zukunft: Schmuck, Dokumente und Tresore geklaut

Im Laufe des Mittwochs kam es zu einem Wohnungseinbruch in der Philipp-Reis-Straße in Halle (Saale). Unbekannte hebelten laut Polizei eine Balkontür auf, durchsuchten die Wohnung. Gestohlen wurden unter anderem zwei Wertgelasse, Schmuck und Dokumente. Ein Fährtenhund kam zwar zum Einsatz, jedoch ohne Erfolg. Bemerkt wurde der Einbruch zwar am Abend, der Tatzeitraum erstreckt sich aber über den ganzen Tag.

