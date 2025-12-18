Du bist Halle

Zoll in Sachsen-Anhalt prüft Imbisse, Barbershops, Shishabars und Spielotheken: 17 Verfahren, 56 weitere Prüfungen nötig

von · 18. Dezember 2025

7 Antworten

  1. 10010110 sagt:
    18. Dezember 2025 um 08:50 Uhr

    Nein, das kann nicht sein! Das sind doch alles rechtschaffene, gut integrierte Bürger. 😮

  2. Steuerfahnder sagt:
    18. Dezember 2025 um 09:17 Uhr

    Die Schlüsselindustrie von Hölle an der Saale unter Druck 🤣

  3. hm sagt:
    18. Dezember 2025 um 15:50 Uhr

    Ohne Schwarzarbeit kleinreden zu wollen, habe ich mir unter Clankriminalität etwas anderes als Meldeverstöße vorgestellt.

