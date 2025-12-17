Du bist Halle

Zoll in Sachsen-Anhalt hat in diesem Jahr bereits 115kg illegale Böller beschlagnahmt

von · 17. Dezember 2025

Fast 115 kg illegale Feuerwerkskörper wurden durch die Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Magdeburg im Jahr 2025 bereits sichergestellt. Quelle: Zoll

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

6 Antworten

  1. Henk sagt:
    17. Dezember 2025 um 08:09 Uhr

    Privates Feuerwerk zu Sylvester ist super – je mehr, desto besser.

    Antworten
  2. micha sagt:
    17. Dezember 2025 um 08:55 Uhr

    Wow! In Halle gehen seit Monaten jeden Tag illegale Böller hoch. Denn außer an Silvester ist jeder Böller illegal. Aber so lange die Leute dafür haben kann alles Andere nicht so schlimm sein.

    Antworten
  3. HFC Rene sagt:
    17. Dezember 2025 um 09:02 Uhr

    Schade das die schönen Böllers nicht mehr geknallt werden. Da hatten Leute fiel Geld ausgeben für etwas Spas und Emutionen.

    Antworten
  4. Detlef sagt:
    17. Dezember 2025 um 11:12 Uhr

    Soll der ganze Böllerkram verboten werden.

    Antworten
  5. Halle 53 sagt:
    17. Dezember 2025 um 18:10 Uhr

    Ja zumindestens alles was kein CE zeichen hat.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert