Durchwachsener Sommer: Heidesee hatte 50 Prozent weniger Badegäste – aber Events drumherum gut angenommen

von · 18. Dezember 2025

4 Antworten

  1. Realist sagt:
    18. Dezember 2025 um 11:41 Uhr

    Es lag sicherlich nicht am Wetter, wir haben schließlich Hitzesommer und Klimakrise. Es lag an gewissen Gästen, die es vor ein paar Jahren noch nicht gab.

  2. 10010110 sagt:
    18. Dezember 2025 um 12:21 Uhr

    Positionierung des Heidebads als Eco & family friendly Ganzjahresdestination

    Und da kann man wohl nicht „umwelt- und familienfreundlich“ sagen, oder was? 🙄

  3. Jupp sagt:
    18. Dezember 2025 um 12:26 Uhr

    Ach einfach Preise erhöhen. 🤫

  4. Ich sagt:
    18. Dezember 2025 um 12:57 Uhr

    Es ist halt nobel….. Schön für ihn wäre noch eine Fläche für Ferienhäuser. Viel Erfolg weiterhin.

