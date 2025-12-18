Durchwachsener Sommer: Heidesee hatte 50 Prozent weniger Badegäste – aber Events drumherum gut angenommen

Der Sommer 2025 hat viele Freibäder vor große Herausforderungen gestellt. Auch das Heidebad in Halle (Saale) verzeichnete nach eigenen Angaben im klassischen Badebetrieb rund 50 Prozent weniger Gäste. Dennoch falle die Gesamtbilanz am Heidesee positiv aus. Ausschlaggebend dafür sei die konsequente Weiterentwicklung des Heidebads zu einem ganzjährig genutzten Veranstaltungs-, Freizeit- und Begegnungsort.

„Ich bin seit 23 Jahren am Heidesee tätig und habe viele Sommer erlebt – gute wie herausfordernde“, sagt Geschäftsführer Mathias Nobel. „Unser Motto lautet: Abgerechnet wird zum Feierabend. Entscheidend ist, dass zum 31. Dezember die Zahlen der Jahresbilanz stimmen.“

Über das gesamte Jahr hinweg sorgten zahlreiche Veranstaltungen für eine hohe Resonanz aus Halle und der Region.

Neben bewährten Formaten wie dem Karibischen Abend und der Italo Disco entwickelte sich insbesondere Halloween am Heidesee nach seiner Rückkehr erneut zu einem der publikumsstärksten und emotionalsten Höhepunkte. Ergänzt wurde das Veranstaltungsprogramm durch weitere saisonale Angebote, darunter auch die Rückkehr des Oktoberfests.

Aktuell verzeichnet der Winterzauber am Heidesee an nahezu jedem Wochenende eine sehr hohe Besucherresonanz. „Wir freuen uns, unsere Gäste noch bis zum 31. Dezember täglich im Heidebad begrüßen zu dürfen“, erklärt Nobel.

Bereits am 1. Januar startet der Winterzauber am Heidesee ab 9:00 Uhr gemeinsam mit seinen Gästen in die Saison 2026.

Zum Jahresabschluss und zum Auftakt des neuen Jahres stehen weitere feste Termine im Kalender:

– 31. Dezember: Traditioneller Silvesterlauf am Heidesee

– 1. Januar 2026: Gemeinsamer Start ins neue Jahr ab 9:00 Uhr

– 6. Januar 2026: Internationales Neujahrsschwimmen mit über 300 internationalen Eisbaderinnen und Eisbadern sowie tausenden Zuschauerinnen und Zuschauern

Der Blick richtet sich bereits auf 2026. Geplant sind neue Veranstaltungsformate, der Ausbau bestehender Highlights und die weitere Positionierung des Heidebads als Eco & family friendly Ganzjahresdestination für Freizeit, Sport und Gemeinschaft.

„Der Heidesee ist längst mehr als ein Freibad“, so Nobel abschließend. „Er ist ein Ort für Begegnung, Bewegung und besondere Momente – zu jeder Jahreszeit.“