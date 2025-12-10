„Churfürstliche Hofküche“: Betreiber für neuen Kaffeegarten am Mühlwerder im Böllberger Weg steht fest – Ferienappartements ab Sommer

Mit dem Kaffeegarten „Am Mühlwerder“ entsteht am Böllberger Weg ein neuer Ort zum Einkehren, Feiern und Übernachten. Ab Frühjahr 2026 werden Restaurant und historische Festsäle von der PS Event & Gastronomie GmbH betrieben. Das gastro-erfahrene Trio ist in der Region seit Jahren erfolgreich tätig und führt unter anderem die „Churfürstliche Hofküche“ in Bad Lauchstädt. „Wir freuen uns darauf, mit dem neuen Restaurant und den Sälen in Halle durchzustarten“, sagt Oliver Pretzsch, von der PS Event & Gastronomie GmbH.

„Dass wir Ferienapartments betreiben können, haben wir bereits bewiesen. Nun begeben wir uns mit dem Restaurant und den Festsälen auf eine neue Reise. Deshalb freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit dem engagierten Team der PS Event & Gastronomie GmbH“, so GWG-Geschäftsführerin Jana Kozyk.

Das Restaurant verfügt über einen modernen Innenbereich, der Platz für bis zu 50 Personen bietet. Bei schönem Wetter erweitert ein einladender Außenbereich um zusätzliche Sitzmöglichkeiten. Im angrenzenden Kastaniengarten finden weitere 300 Personen unter dem historischen Baumbestand Platz. „Besonders spannend wird für die Gäste, dass sie uns bei der Arbeit zusehen können – unsere gläserne Küche zeigt, wie wir unsere regionalen Speisen mit internationalem Einschlag zubereiten“, sagt Gastronom Oliver Pretzsch.

Der neue Kaffeegarten „Am Mühlwerder“ wird mit den drei zentralen Bereichen – einem Restaurant, historischen Festsälen und Ferienapartments – zu einem lebendigen und einladenden Treffpunkt in Halles Süden. Die historischen Säle, die Platz für bis zu 100 Gäste bieten, eignen sich ideal für Hochzeiten, Familienfeiern, Business-Meetings oder Firmenevents.

Anfragen zur Reservierung des Restaurants und der Säle werden ab sofort unter kaffeegarten.hallesaale@gmail.com<mailto:kaffeegarten.hallesaale@gmail.com> entgegengenommen.

Ferienapartments öffnen im Sommer 2026

Auf dem Areal entstehen außerdem insgesamt 17 modern ausgestattete Ferienapartments unterschiedlicher Größe, welche die GWG Halle-Neustadt über die Plattform Booking.com anbieten wird. „Ab Sommer 2026 können die ersten Gäste bei uns übernachten, buchen kann man die Ferienapartments bereits zuvor“, sagt Jana Kozyk.

Alle Informationen zum Kaffeegarten „Am Mühlwerder“ und Neuigkeiten zu Buchungsmöglichkeiten gibt es ab sofort unter http://www.gwg-halle.de/gwg/kaffeegarten.