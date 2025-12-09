„Halles Zukunftsprojekte sind mit seinem Namen verbunden“: hallesche SPD ehrt Egbert Geier mit der Willy-Brandt-Medaille



Der SPD-Stadtverband Halle (Saale) hat auf seiner gestrigen Weihnachtsfeier Bürgermeister Egbert Geier mit der Verleihung der Willy-Brandt-Medaille für seine jahrzehntelangen Verdienste um die Saalestadt geehrt.

Der erste stellvertretende Ministerpräsident, Prof. Dr. Armin Willingmann, und die hallesche Landtagsabgeordnete Dr. Katja Pähle betonten die besonderen Leistungen Egbert Geiers an der Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung. „Egbert Geiers Wirken wird stets insbesondere mit dem Zukunftszentrum in Halle verbunden sein, das durch seinen nachhaltigen Einsatz gegen alle Erwartungen und viele als Favoriten gehandelte Mitbewerber an der Saale angesiedelt wird“, erklärte Pähle.

Egbert Geier ist die erste Persönlichkeit, die von den halleschen Sozialdemokraten mit der Willy-Brandt-Medaille geehrt wird. Die seit 1996 verliehene Medaille ist die höchste Auszeichnung, die die Partei an ihre Mitglieder vergibt.