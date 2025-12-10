Polizei warnt vor Trick bei Privatverkäufen – Täter lenken Opfer ab und flüchten mit Ware

Nach mehreren Diebstählen im Zusammenhang mit Privatverkäufen über Online-Handelsplattformen hat die Polizei nun Details zur Vorgehensweise der Täter bestätigt.

Wie das Polizeirevier Halle auf Nachfrage mitteilt, geben sich die Tatverdächtigen als Kaufinteressenten aus und vereinbaren ein Treffen zur Übergabe des angebotenen Produkts. Vor Ort lassen sich die Täter das Gerät oder den Gegenstand zur Inaugenscheinnahme aushändigen. Während der Verkäufer anschließend über Zahlungsmodalitäten spricht oder abgelenkt wird, nutzen die Täter einen günstigen Moment – und flüchten mit der Ware, ohne zu bezahlen.

Die Polizei betont, dass die konkrete Vorgehensweise variieren kann. Allen Fällen gemein ist jedoch: Das Vertrauen der Verkäufer wird gezielt ausgenutzt.

Bereits Anfang Dezember hatten mehrere Geschädigte ähnliche Taten gemeldet. Auch im November kam es zu einem Fall, bei dem ein Smartphone nach dieser Methode entwendet wurde.

Um sich zu schützen, rät die Polizei weiterhin:

Treffen nur an belebten Orten

Begleitperson mitnehmen

mitnehmen Misstrauisch sein, wenn Treffpunkte kurzfristig geändert werden

Vorsicht, wenn eine andere Person als angekündigt zur Übergabe erscheint

Weitere Präventionstipps finden sich unter:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/sicher-handeln/