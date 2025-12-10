Adventskonzert des Ensembles „Mehr als 4“ am Sonntag in der Moritzkirche

Am Sonntag, den 14.12.2025 findet um 17:00 in der Moritzkirche Halle das Adventskonzert des a cappella-Ensembles Mehr als 4 statt. Mit Liedern zum Advent, sowie beliebten Winter- und Weihnachts-Klassikern stimmt das Ensemble auf die besinnliche Weihnachtszeit ein, und möchte seinen ZuhörerInnen eine kurze Auszeit in der oft hektischen Adventszeit bieten. An der Orgel der Moritzkirche wird der Organist Tobias Geuther zu hören sein. Die Mitglieder des Ensembles führen durch das Konzert, und freuen sich auf zahlreiche Gäste.

Das a cappella-Ensemble „Mehr als 4“ gründete sich im Jahr 2010 aus Mitgliedern des Stadtsingechores zu Halle. Beim 15. internationalen a cappella-Wettbewerb in Leipzig vom 04.-07. Juni 2025 wurde Mehr als 4 mit dem Publikums-Sonderpreis und dem Sonderpreis der SommerMusikAkademie Schloss Hundisburg für das beste unverstärkte Ensemble ausgezeichnet.

Mehr als 4, das sind: Jonas Müller (Tenor), Johannes Rhode (Tenor), Sebastian Kawa (Bariton), Maximilian Kasparick (Bass) und Elias Büsching (in diesem Konzert vertreten durch Roman Hevicke – Bass).