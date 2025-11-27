Adventskonzerte und Weihnachtsgottesdienste im Krankenhaus Martha-Maria Halle-Dölau

Halle (Saale), 26.11.2025 – In der besinnlichen Advents- und Weihnachtszeit lädt das Krankenhaus Martha-Maria Halle-Dölau alle Interessierten herzlich zu einer Reihe von Adventskonzerten und festlichen Gottesdiensten ein. Die Veranstaltungen bieten Gelegenheit, inmitten des oft hektischen Jahresendes zur Ruhe zu kommen, weihnachtliche Musik zu genießen und sich auf des Fest der Liebe einzustimmen.

Programmübersicht:

Adventskonzerte – stimmungsvolle Musik von regionalen Chören:

* Samstag, 29.11.2025, 16:30 Uhr: Konzert zum 1. Advent Frauenchor Salzmünde in der Dietrich-Bonhoeffer-Kapelle

* Samstag, 06.12.2025, 15:00 Uhr: Konzert zum 2. Advent Chor DöLaudate in der Dietrich-Bonhoeffer-Kapelle

* Sonntag, 14.12.2025, 15:00 Uhr: Konzert zum 3. Advent Bläserchor Halle-Neustadt im Foyer des Krankenhauses oder, je nach Wetterlage, draußen

* Dienstag, den 16.12.2025, 18:00 Uhr: Stationssingen vom Chor DöLaudate

Gottesdienste – die festlichen Gottesdienste finden in der Dietrich-Bonhoeffer-Kapelle statt:

* am 2. Advent, Sonntag, den 07.12.2025, 10:00 Uhr: Adventsgottesdienst mit der Evangelischen Kirchengemeinde Dölau

* Donnerstag, den 25.12.2025, 10:00 Uhr: Gottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag

* Donnerstag, den 01.01.2026, 11:00 Uhr: Neujahrsgottesdienst

Das Team der Krankenhausseelsorge Martha-Maria Halle-Dölau freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Krankenhaus ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Buslinie 21) gut erreichbar und es gibt einen großen kostenlosen Parkplatz direkt am Krankenhaus.