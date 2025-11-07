AfD setzt am Montag Stadtrats-Sondersitzung zu Grundstücksverkauf für die Moschee durch

Am Montag, 10. November, um 17 Uhr kommt der hallesche Stadtrat zu einer Sitzung zusammen. Einziger Tagesordnungspunkt: das Islamische Kulturcenter (IKC). Die AfD hat mit Unterstützung eines Stadtrats aus einer anderen Fraktion eine Sondersitzung durchbekommen.

Die Partei will per Antrag verbieten lassen, dass die Stadt ein weiteres Grundstück an die Islamische Gemeinde verkauft. Anlass ist die Tatsache, dass die neue Moschee auch eine Tiefgarage bekommen. Doch um die Zufahrt realisieren zu können, wäre ein weiteres kleines Grundstück nötig. Zudem will die AfD Baukosten verhindern.