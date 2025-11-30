AGIP-Tankstelle in der Silberhöhe nun endgültig dicht

Die AGIP-Tankstelle in der Freyburger Straße Halle (Saale) hat ihren Betrieb endgültig eingestellt. Am Donnerstag fand der letzte Verkaufstag statt, bereits am Freitag wurden die Zapfsäulen demontiert und das Gelände mit einem Bauzaun gesichert. Damit endet nach vielen Jahren der Betrieb einer Tankstelle in der Silberhöhe.

In den vergangenen Monaten hatte sich die Schließung bereits angedeutet. Aufgrund der umfangreichen Bauarbeiten in der Freyburger Straße waren die Öffnungszeiten deutlich eingeschränkt worden: Unter der Woche öffnete die Tankstelle nur noch von 6 bis 14 Uhr, sonntags von 8 bis 18 Uhr. Die AGIP-Station befand sich unmittelbar am Ende der Baustellenabsperrung, was den Zugang erschwerte und viele Kunden fernhielt.

Über die zukünftige Nutzung des Areals ist bislang nichts bekannt. Die nächsten Tankstellen befinden sich in der Merseburger Straße und im Südstadtring.

AGIP gehört zum italienischen Mineralölkonzern Eni.