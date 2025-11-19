Du bist Halle

Bahn zur Bewerbung von Halle und Erfurt um Konzernzentrale: „Standortfrage stellt sich nicht“

von · 19. November 2025

  1. Anwohner sagt:
    19. November 2025 um 11:46 Uhr

    Mal wieder eine Luftnummer vom OB Vogt also. Vielleicht hätte man sich erst einmal bei der Bahn nach ihrem Interesse erkundigen sollen, bevor man sich so öffentlich blamiert.

  2. Voller Erfolg garantiert sagt:
    19. November 2025 um 12:46 Uhr

    Warum sollten die auch vom vorkommenen Slum Berlin in die infrastrukturell heruntergerockteste Stadt Deutschlands ziehen wollen? Wer hat da was geraucht in Halles Verwaltung?

  3. Martin Bochmann sagt:
    19. November 2025 um 13:44 Uhr

    Na so eine Überraschung, wer hätte das denn gedacht? Abgesehen von allen bis auf den OB…

