Mietvertrag für Berliner Bahntower läuft aus: Halle (Saale) und Erfurt bewerben sich um Konzernzentrale der Deutschen Bahn und hoffen auf bis zu 3000 Jobs

Die Stadt Halle (Saale) will sich mit Partnern um die Konzernzentrale der Deutschen Bahn bewerben. Leider hätten 35 Jahre nach der Wende nur 2 der 50 größten Unternehmen Deutschlands ihren Sitz in Ostdeutschland, sagte Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt. „Wir sehen die Bahn als Staatsunternehmen in der Pflicht.“ Halle habe eine lange Eisenbahngeschichte. Die Stadt präferiert einen Standort am Riebeckplatz, beispielsweise ehemaliges Maritim-Hotel und RAW. Vogt kritisierte eine verfehlte Indudtriepolitik. Deshalb sei es „aller höchste Zeit ein Zeichen zu setzen.“

Auch die Stadt Erfurt bewirbt sich. Zwar in Konkurrenz, „aber Freundschaft und Fairness“, sagte Vogt. Schließlich gebe es auch eine Fußball-Fanfreundschaft zwischen dem Halleschen FC und Rot Weiß Erfurt. Und sein Erfurter Kollege Andreas Horn sagte zu seinem Standort, dass man von der Anbindung perfekt wäre, beispielsweise als ICE-Knoten und Flughafen. Man habe bereits Ideen für einen Tower.

“Wir müssen auf den Schreibtisch vom Kanzler kommen“, sagte der CDU-Landtagsabgeordnete Marco Tullner bezüglich gestrigen Aussagen von Bundeskanzler Friedrich Merz. Er sieht auch Versäumnisse der Bundespolitik, Versprechen nicht eingehalten zu haben, den Osten nach der Wende wirtschaftlich zu stärken. Nun gelte es, das Thema mit starken Stimmen in die Landes- und Bundespolitik hineinzutragen.

Bislang ist ist Bahn in Berlin am Potsdamer Platz. Dort läuft in 8 Jahren der Mietvertrag aus. Die beiden Städte rechnen mit bis zu 3.000 neue Jobs. Neben den 1.000 Mitarbeitern der DB-Zentrale kommen noch Arbeitsplätze beispielsweise in Gastronomie, Wohnen und weiteres Umfeld dazu. Dadurch erhoffen sich beide Städte auch höhere Gewerbesteuereinnahmen.

Sowohl Halle (Saale) als auch die Thüringer Landeshauptstadt überzeugen durch ihre zentrale Lage und hervorragende Anbindung an die neue ICE-Schnellstrecke Berlin – München sowie an wichtige Ost-West-Relationen, sind sich beide Oberbürgermeister einig. Beide Städte verfügen über hochleistungsfähige Knotenbahnhöfe mit besten Verbindungen in alle Himmelsrichtungen und sind bereits jetzt bedeutende Bahnstandorte. Der Unterhalt einer Konzernzentrale in Halle (Saale) oder Erfurt wäre im Vergleich zu Berlin-Mitte deutlich günstiger. Diese Einsparungen könnten dauerhaft in Netz, Service und Fahrzeuge investiert werden.

Für die Stadt Halle (Saale) als künftigen Konzernsitz sprechen die zentrale Lage in Mitteldeutschland und die hervorragende Anbindung, auch mit dem Flughafen Leipzig/Halle. Am Bahnknoten Halle (Saale) halten derzeit 30 ICE am Tag – die Fahrzeit nach Berlin beträgt rund eine Stunde. Halle (Saale) verfügt zudem über zahlreiche Entwicklungsflächen direkt am Hauptbahnhof und der Innenstadt, insbesondere rund um den Riebeckplatz, der im Zuge der Errichtung des Zukunftszentrums für Deutsche Einheit und Europäische Transformation komplett neugestaltet wird. Am Bahnknoten befindet sich unter anderem eine der modernsten Zugbildungsanlagen Europas. Halle (Saale) punktet auch als Wohnstandort mit einer attraktiven Altstadt und als Kulturmetropole.