Baurbeiten auf der A143 gehen ab Freitag auf der Richtungsfahrbahn nach Halle weiter – Verkehr wird über die Gegenspur geleitet

Die Sanierung der Richtungsfahrbahn Halle-Süd ist abgeschlossen. Ab 07.11.2025 werden die Arbeiten auf der Richtungsfahrbahn Halle-Nord fortgeführt. Für Verkehrsteilnehmende ergeben sich nur geringe Änderungen: Die bestehende 2+0-Verkehrsführung bleibt erhalten, wird nun jedoch über die Richtungsfahrbahn Halle-Süd geführt.

Anschließend wird die Baumaßnahme auf die Richtungsfahrbahn Halle-Nord umgelegt und die Bauarbeiten werden dort fortgeführt. In diesem Zusammenhang wird der Abschnitt zwischen dem Autobahndreieck Halle-Süd und der Anschlussstelle Halle-Neustadt vom 06.11.2025 bis voraussichtlich Mitte Dezember 2025 voll gesperrt.

Ebenfalls betroffen von der Sperrung in Fahrtrichtung Halle-Süd sind:

die Auffahrt der Anschlussstelle Halle-Neustadt (Änderung der Verkehrsführung, keine Sperrung),

die Tank- und Rastanlage „Pappelgrund“ und

die Anschlussstellen Teutschenthal und Holleben.

Während der Bauzeit der Richtungsfahrbahn Halle-Nord wird der Verkehr im Baustellenbereich einstreifig in der sogenannten 2+0-Verkehrsführung über die Richtungsfahrbahn Halle-Süd geführt. Das bedeutet, das ein breiter Fahrstreifen pro Richtung zur Verfügung steht.

Der auf- und abfahrende Verkehr wird über ausgeschilderte Umleitungen geführt. Die Umleitung ist ausgeschildert und führt die Verkehrsteilnehmer über die Anschlussstelle Halle-Neustadt.