Reisebüro in der Großen Ulrichstraße leergeräumt: das sagt Vetter

Alte Möbel stehen vor der Tür, Regale werden abgeschraubt, Bauarbeiter statt Reiseberater bestimmen das Bild. Derzeit wird das Reisebüro in der Großen Ulrichstraße an der Händelgalerie leergeräumt.

„Der Standort in der Großen Ulrichstraße wird aktuell umfangreich renoviert“.“, sagt das Unternehmen Vetter als Betreiber. „Wir freuen uns sehr, unseren Kundinnen und Kunden die Räume ab dem 22.12. in komplett neu gestaltetem Ambiente wieder öffnen zu können.“

Das weitere Reisebüro steht in diesem Zeitraum in der Brüderstraße zur Verfügung.