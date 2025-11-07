Datenschutz-Eklat in Halle: Taxifahrer streamt Fahrten live auf TikTok – Zentrale greift sofort durch

In Halle (Saale) sorgt ein brisanter Fall für Aufsehen: Ein Taxifahrer war wiederholt live auf TikTok, während er Fahrgäste beförderte. Das Handy war sichtbar an der Frontscheibe befestigt – die gesamte Fahrt wurde in Echtzeit übertragen. Dabei waren Personen, Kennzeichen und teilweise auch Gespräche sowie Hinweise auf Fahrgäste zu hören: es ging es unter anderem um persönliche gesundheitliche und finanzielle Themen.

Ein klarer Verstoß gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen. Das heimliche Filmen und Veröffentlichen solcher Inhalte kann massive rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Auf die Vorfälle angesprochen, verweigerte die Taxizentrale Halle zunächst jede Auskunft – mit Hinweis auf den Datenschutz. Ironischerweise verstieß jedoch einer ihrer Fahrer während des laufenden Telefonats gegen eben diesen Datenschutz, da der Livestream zu diesem Zeitpunkt weiterhin aktiv war.

Nachdem wir auf diesen Umstand hinwiesen und weiter um eine Stellungnahme baten, ging alles ganz schnell und die Taxizentrale reagierte umgehend: Der betroffene Fahrer wurde vom Funk gesperrt, Stellplätze wurden blockiert, und auch sein direkter Vorgesetzter wurde sofort informiert.

„Wir haben harte Konsequenzen durchsetzen müssen – irgendwann muss dieses Verhalten aufhören. Erst vor einer Woche hatten wir einen ähnlichen Fall“,

so Winfried Bahr, Vorsitzender der Taxi & Mietwagengenossenschaft, gegenüber dubisthalle.de.

Bereits in der Vorwoche soll es eine Beschwerde gegen denselben Fahrer gegeben haben. Der aktuelle Vorfall wurde inzwischen auch an den zuständigen Fachbereich Sicherheit der Stadt Halle (Saale) gemeldet. Ob der Fahrer seine Taxilizenz behalten darf, ist derzeit unklar.

Eine Stellungnahme zu dem Vorfall und eine entsprechende Einschätzung, sowohl des Fachbereichs Sicherheit der Stadt Halle (Saale) als auch des Landesbeauftragten für den Datenschutz des Landes Sachsen-Anhalt, steht bis dato aus.